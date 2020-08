Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu en déplacement à Maurice avant La Réunion

Paris, France | AFP | jeudi 13/08/2020 - Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, qui se déplace à partir de lundi à La Réunion pour quatre jours, se rendra auparavant dimanche, à la demande d'Emmanuel Macron, à Maurice, touchée par une marée noire après l'échouage d'un vraquier, a-t-on appris jeudi auprès du ministère.



"A la demande d'Emmanuel Macron", Sébastien Lecornu va dimanche "superviser le dispositif mis en place pour aider le gouvernement mauricien à lutter contre la pollution maritime, à la suite de l’échouement du Wakashio", précise-t-on de même source.



Le ministre des Outre-mer "s’entretiendra à cette occasion avec le Premier ministre mauricien" et "fera également un point sur le dispositif antipollution mis en place et l’état d'avancement des opérations de pompage avec les équipes françaises mobilisées depuis La Réunion", selon la même source.



La France a envoyé samedi des équipes et du matériel depuis La Réunion vers Maurice, en réponse à une demande d'aide du Premier ministre mauricien à la suite de l'écoulement d'hydrocarbures d'un vraquier échoué depuis le 25 juillet au large de la côte sud-est de Maurice.



Le MV Wakashio, appartenant à un armateur japonais, transportait 3.800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel. Il a heurté un récif à Pointe d'Esny, mais le fioul n'a commencé à s’échapper de ses flancs éventrés que la semaine dernière.



Mercredi, le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a annoncé la fin du pompage des hydrocarbures renfermés dans les réservoirs du vraquier échoué, dissipant la crainte d'une seconde marée noire d'envergure.



Sébastien Lecornu entamera ensuite à partir de lundi un déplacement de quatre jours à La Réunion, notamment sur le thème de la rentrée scolaire, qui débute lundi dans l'île de l'océan indien, et du plan de relance économique après la crise du coronavirus.



La secrétaire d'Etat à la biodiversité Bérengère Abba le rejoindra sur place pour les deux derniers jours de la visite.



Il s'agit du deuxième déplacement Outre-mer de Sébastien Lecornu, depuis sa nomination. Il avait accompagné le 12 juillet le Premier ministre Jean Castex en Guyane, territoire très touché par le coronavirus.



Le ministre des Outre-mer veut effectuer des déplacements "assez longs", d'environ une semaine, dans chaque territoire ultramarin. Il devrait se rendre dans les Antilles en septembre.