Le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet en déplacement en Martinique

Fort-de-France, France | AFP | mardi 11/11/2024 - Le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet est arrivé lundi en fin de journée à Fort-de-France en Martinique, épicentre depuis plus de deux mois de revendications contre le coût de la vie dans les Outre-mer.



M. Buffet a qualifié de "constructives" ses premières discussions avec Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, qui se sont déroulées selon lui dans "un excellent état d'esprit", a-t-il commenté.



Serge Letchimy a pour sa part évoqué "une discussion de très grande fermeté", estimant que "le ministère est conscient de la gravité de la situation".



"Il a confirmé la mise en œuvre d'une loi d'orientation de programmation qui nous permettra de construire quelque chose de durable sur la maîtrise du prix, éviter les oligopoles, les monopoles, les surprofits", a indiqué le chef de l'exécutif martiniquais.



Rodrigue Petitot, figure du mouvement contre la vie chère en Martinique et président du Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens, s'est introduit lundi dans la résidence préfectorale du quartier huppé de Didier, a confirmé une source préfectorale à l'AFP.



La scène qui a été filmée sur les réseaux sociaux montre un face à face tendu entre le président du RPPRAC et le préfet de Martinique Jean-Christophe Bouvier.



Escorté par la police, Rodrigue Petitot a quitté le domicile du préfet sans pouvoir rencontrer François-Noël Buffet qui recevait des élus de Martinique.



Un groupe de 70 sympathisants a par la suite occupé la rue devant chez le préfet au moins jusqu'à 22H30 locales (2H30 GM), a pu constater un journaliste de l'AFP.



De retour en Martinique dimanche, Rodrigue Petitot avait fait savoir sa ferme intention de rencontrer François-Noël Buffet.



"Ayant appris votre présence prochaine sur nos territoires à partir du 11 novembre 2024, nous avons décidé d'écourter notre séjour à Paris pour être présents et disponibles dès votre arrivée", a-t-il écrit dans un communiqué de presse avant d'insister : "vous avez le devoir de nous recevoir".



M. Petitot était à Paris pour la manifestation contre la vie chère à Paris le 3 novembre qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes.



Aucune rencontre avec les dirigeants de l'association n'est pour le moment prévue à l'agenda du ministre.