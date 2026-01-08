

Le match de Tahiti United reporté ce mardi

Tahiti le 20 janvier 2026. La Confédération océanienne de football (OFC) annonce qu'en raison des conditions météorologiques défavorables et des alertes météo en vigueur dans la région d'Auckland, il a été décidé de reporter les deux matchs de l'OFC Pro League prévus aujourd'hui au North Harbour Stadium.



Les rencontres entre Tahiti United et Hekari FC et South Melbourne FC contre Solomon Kings FC, sont toutes les deux reportées.

Auckland est actuellement placée en alerte fortes pluies (alerte orange), en vigueur de 9h00 ce mardi à 2h00 jeudi. Cette décision de report a été prise dans l'intérêt de la sécurité des joueurs, des arbitres et des supporters.



Les deux matchs seront reprogrammés à une date ultérieure. De plus amples informations concernant les nouvelles dates seront communiquées ultérieurement.

