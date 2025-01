Le marae Nuutere au cœur d’un projet culturel européen

Tahiti, le 16 janvier 2025 – Les élèves des deux Maisons familiales rurales de Vairao ont animé des ateliers culturels au marae Nuutere dans le cadre du programme KA154 de l’Union européenne et Erasmus +. Les sept MFR de Polynésie participent pour la première fois à cet appel à projets, qui permettra à une délégation locale de participer à un “festival des jeunes” à Strasbourg, en mai prochain.





Le marae Nuutere était sous son plus beau jour, ce jeudi matin. Le site a accueilli des ateliers culturels organisés par les deux Maisons familiales rurales (MFR) Tumoana Rama et Jeunes Gens de Vairao, après un report en fin d’année dernière suite aux intempéries. Deux classes de l’école Ahititera de Faaone et des officiels ont participé aux activités animées par les élèves de CAP agricole : artisanat, sports traditionnels, percussions, fa’a’apu, dégustation de produits locaux, etc. Un atelier autour du tapa était également assuré par des intervenants.



Cette journée polynésienne constituait la première étape du programme Key Action 154 (KA154) proposé par l’Union européenne et Erasmus +. “Le réseau des 450 MFR de France répond à cet appel à projets depuis plusieurs années, mais c’est la première fois pour nous. Les sept MFR de Polynésie participent selon le thème de leur choix : la culture à Vairao, à Papara et aux Tuamotu, le climat à Huahine, les plantes médicinales à Taha’a et la mobilité à Rurutu”, explique Cécile Ouy, conseillère pédagogique auprès de la Fédération polynésienne des MFR.





Valoriser les jeunes des MFR

Pour relever ce défi, les deux MFR de Vairao ont choisi d’unir leurs forces. “Avec les élèves, on a réfléchi ensemble aux thèmes qu’ils voulaient travailler : ils ont choisi la culture, le sport et l’environnement. L’objectif principal de cette journée, c’est la transmission intergénérationnelle. On a reçu des intervenants qui ont transmis leur savoir à nos élèves, qui le transmettent à leur tour. C’est très valorisant pour nos jeunes, qui deviennent acteurs de ce projet. On veut qu’ils soient fiers d’eux-mêmes, car ils ont tendance à se dévaloriser”, remarque Heeata Tepa, directrice de la MFR “des filles”, comme on l’appelait autrefois.



Ce projet revêt plusieurs intérêts, comme l’a souligné son collègue de la MFR “des garçons”, Nohorai Taerea, en tant que moniteur : “Le choix du site est venu des élèves, avec lesquels on se charge de l’entretien dans le cadre de l’enseignement pratique Aménagement et valorisation de l’espace. Ce sont eux qui nous on dit : pourquoi ce marae n’est pas mis en valeur ? On a étudié ou visité d’autres marae pour en apprendre davantage. Pour les ateliers, on est parti de leur vécu personnel ou en formation. C’est un bon entraînement pour l’oral de leur examen. La culture, ça nous permet aussi de mettre leurs compétences en avant pour favoriser le raccrochage scolaire.”





​Une délégation à Strasbourg, en mai

Concernant le programme KA154, la deuxième phase se tiendra mardi prochain avec une matinée de restitution des MFR polynésiennes au Musée de Tahiti et des îles. La troisième étape, en mai, permettra à une délégation de participer au “festival des jeunes des MFR”, à Strasbourg, en tant qu’ambassadeurs du Fenua. En juillet, un quatrième et dernier rendez-vous prendra la forme d’une restitution à Tahiti, en présence d’une délégation métropolitaine.



Pour la responsable pédagogique du projet, il s’agit à la fois de “développer les compétences psychosociales des jeunes et l’interculturalité”, mais aussi “leur pouvoir d’agir”. Les différentes rencontres seront en effet l’occasion d’adresser des recommandations aux décideurs du Pays et de l’État, voire de l’Europe.



Tihati Arai, élève en CAP agricole : “Partager ma passion” “Je pratique le pātia fā depuis petit. J’ai appris avec mon père et mon grand-père. J’ai montré cette technique à mes camarades avant d’animer l’atelier avec les enfants. C’est la première fois : ça me fait plaisir de partager ma passion avec eux en insistant sur le respect des règles.”









Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 16 Janvier 2025 à 15:18 | Lu 303 fois