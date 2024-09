Le maire de Ua Pou, Joseph Kaiha, prend sa retraire du métier d’instituteur à 64 ans

Ua Pou, le 2 septembre 2024 - Cela faisait 41 ans que Joseph Kahia, le maire de Ua Pou, exerçait le métier de professeur des écoles. Vendredi, il a effectué son dernier jour en tant qu’enseignant au CSP de Hakahau.



Originaire de la vallée de Hohoi à Ua Pou, aux Marquises, Joseph Kaiha commence le métier d’instituteur en 1983, à Tahiti. Deux ans plus tard, il revient à Ua Pou et enseigne dans toutes les vallées de l’île en tant que mobile puis comme enseignant temporaire.



Après 41 ans de bons et loyaux services au service des enfants, il prend sa retraite. Comme il l’a expliqué dans un petit discours vendredi, lors d’une petite cérémonie d’au revoir organisée au CSP de Hakahau, il n’a pas fait l’École normale mais a pu valider un CAP après quelques années d’enseignement.



Celui qui est également maire de l’île explique avoir pour projet de rebaptiser le CSP de Hakahau “École primaire de Hakahau, Jacob Hutatoua Kaiha”, en la mémoire de son défunt collègue et directeur du CSP pendant près de 20 ans, décédé l’année dernière. Un projet qui lui tient à cœur puisque c’est en 1956 qu’a été construite l’école primaire de Hakahau et que de 1969 à 1971, Joseph Kaiha lui-même y était en internat.



Il raconte avoir été heureux de terminer sa carrière à la maternelle car selon lui, “la matière n’est pas du bois, ni de la pierre, ni un fruit, mais ce sont les enfants à qui on apprend la vie dès le plus jeune âge”.



Vie politique



Après des débuts à l’école primaire de Hakahetau où il a enseigné pendant 17 ans, en parallèle, il a été ministre de la Culture pendant deux ans et a fait partie du conseil municipal sous René Kohumoetini à partir de 1995, pour être élu à son tour maire de Ua Pou en 2001. Aujourd’hui, il en est à son quatrième mandat.



“Étant enseignant, le secteur scolaire a imprégné mes décisions, donc au fil des années, nous avons pu effectuer beaucoup de rénovations dans les structures scolaires de toute l’île avec, notamment, la création de cantines scolaires”, raconte-t-il.



La matinée de vendredi s’est articulée autour de spectacles des enfants et de danses des professeures des écoles sur un chant composé par Joseph Kaiha lui-même, en 1993. En cadeau de départ, il a reçu une brouette et des ustensiles de jardinage mais attention, pas question pour lui de se mettre tout à fait au vert, car il a promis d’aller soutenir et de rendre visite à ses collègues dans toutes les vallées de l’île pour les mois à venir et de travailler sur l’histoire du CSP de Hakahau.