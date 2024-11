Le judo , une histoire de famille

Tahiti, le 21 novembre 2024 - La Polynésie regorge de talents sportifs. En surf, en va’a, les sports made in Fenua emmènent leur lot de champions. Mais d’autres sports tirent leur épingle du jeu. C’est le cas du judo qui, depuis quelques années, se développe de plus en plus, et tend à se rapprocher du niveau exigé par la Fédération française de judo, une des plus fortes fédérations en métropole par son nombre de licenciés, mais aussi ses résultats sportifs. Une équipe de France qui fait rêver. Un rêve qui n’est pas si loin pour deux de nos athlètes, deux sœurs, Ambre et Jade Popoff, que le judo unit dans la passion et l’investissement que le sport de haut niveau exige. Portrait.



Détermination. S’il y a un mot qui définit Ambre et Jade Popoff, c’est bien celui-là. Car conjuguer études, musique au conservatoire et sport de haut au niveau à tout juste 16 et 13 ans, peu d’enfants sont capables de le faire. Avec un emploi du temps qui donne le vertige, Ambre et Jade ont toujours le sourire et une envie de vivre cette vie intense qui force le respect. “On adore ce qu’on fait. Le judo, la musique, ce sont des passions donc on le fait avec plaisir. Après, c’est vrai que l’on a des semaines chargées avec l’école, mais on a pris le rythme et quand on fait les choses avec plaisir, c’est plus facile”, confie Ambre, l’aînée de la sororie.



Très vite mises dans le bain du judo grâce à leur papa qui pratiquait déjà ce sport, les filles ont rapidement montré des aptitudes très intéressantes. “On a repéré assez tôt leur fort potentiel et surtout l’envie qu’elles avaient de performer. On les a intégrées au CPP (centre de perfectionnement polynésien, NDLR), ce qui leur a permis d’évoluer. Elles ont chacune leur personnalité et des qualités différentes. Mais elles se poussent l’une et l’autre à faire le maximum et à travailler dur”, détaille le cadre technique de la Fédération polynésienne de judo, Franck Bellard.



Des entraînements tous les jours, des oppositions mixées pour les faire progresser, tout est mis en œuvre pour les emmener vers le plus haut niveau. Cinq fois médailles d’or aux championnats de Polynésie pour Ambre, plusieurs fois élue meilleure judokate de Polynésie pour Jade, les filles suivent la route des forts potentiels sportifs polynésiens en allant se frotter très vite à ce qu’il se fait de mieux à l’étranger. “Notre premier tournoi international était à Auckland pour toutes les deux, mais pas la même année. J’ai fini première de ma catégorie et Ambre a fait la médaille d’argent”, explique Jade, la cadette de la famille. Une compétition qui montrait déjà le niveau des filles et qui leur a donné envie de poursuivre sur ce chemin.



Objectif : l’équipe de France



Actuellement licenciée à l’École judo jiu-jitsu de Polynésie (EJJP) à Arue, Ambre est en catégorie cadette et vient de monter en poids, passant des -44 kg aux -48 kg. Avec un palmarès incroyable où elle fait, entre autres, en juin dernier troisième à l’Oceania Open de Tahiti, qui est un tournoi world IJF (International Judo Federation), qualificatif pour les Jeux olympiques, et première l’année dernière aux Jeux du Pacifique en -48 kg. Ambre est en partance pour la métropole avec un but bien précis : l’équipe de France. “Ça serait un rêve. Mais avant ça, il faut que je performe sur les tournois nationaux. J’aimerais continuer à m’entraîner ici chez moi, et en même temps, postuler pour l’équipe de France. Pour cela, il faut que je participe à quelques tournois en métropole et aux championnats de France et que j’y fasse de bons résultats.” Un défi qui n’est pas facile à réaliser car aucun judoka ne l’a encore fait : “Ça serait la première fois qu’un athlète est en équipe de France et continue de s’entraîner ici. Mais rien n’est impossible et il faut toujours une première fois. Ambre en est capable et le pôle détection de l’équipe de France n’est pas contre. On est bien aidé par le Pays et les partenaires privés. Mais avant cela, il faut avoir des bons résultats sur les compétions”, explique Franck Bellard, qui accompagne ses forts potentiels de la meilleure des manières.



Prochain objectif, le tournoi national FFJDA (fédération française de judo et des disciplines associées) de Dijon en janvier, suivi du championnat de France. Déjà qualifiée car 3e l’année dernière, Ambre compte bien franchir un palier supplémentaire cette année. Même objectif pour sa sœur Jade, de 3 ans sa cadette et aussi membre de l’EJPP de Arue. Elle est déjà dans les listes de haut niveau au vu des nombreux titres obtenus en Polynésie mais aussi à l’international malgré son jeune âge. “On a toutes les deux envie d’intégrer l’équipe de France, mais on sait qu’il faut du beaucoup de travail et d’investissement. On ne va pas se précipiter, on est très bien encadrées dans notre club et par la fédération. Nos parents sont là aussi pour nous. On sait qu’on fera les bons choix au moment venu.”



Une année 2025 qui s’annonce des plus intenses pour nos deux judokates avec des objectifs très élevés. Mais avec une telle passion qui les anime, et un encadrement de qualité, rien n’est impossible. Les rêves peuvent très vite devenir une réalité.