Le journaliste de TF1 Guillaume Debré nommé à la tête de LCI

Paris, France | AFP | jeudi 29/08/2024 - Le journaliste de TF1 Guillaume Debré prendra les rênes de la chaîne d'information LCI comme directeur général à compter du 2 septembre, en remplacement de Fabien Namias, en partance pour BFMTV, a annoncé le groupe jeudi.



Rattaché au patron de l'information du groupe, Thierry Thuillier, "Guillaume Debré aura pour mission de poursuivre le développement" de sa chaîne d'information en continu "en affirmant son positionnement premium", explique TF1 dans un communiqué.



Directeur adjoint de la rédaction de TF1 depuis 2022 et rédacteur en chef remplaçant des JT du weekend et du 20H de 2018 à 2024, Guillaume Debré a rejoint la chaîne privée en 2005 après avoir été journaliste à CNN pendant cinq ans.



Ancien correspondant à Washington, il a notamment couvert en 2008 l'élection présidentielle de Barack Obama, auquel il a consacré deux livres.



Ancien grand reporter, il a également "couvert la guerre en Syrie de 2014 à 2016, les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher en 2015 et fait partie des rares journalistes français à s'être rendu en Corée du Nord", rappelle TF1.



Le journaliste, fils de l'ancien président de l'Assemblée et du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré, a également dirigé le service News de TF1 de 2016 à 2022, "tout en supervisant le réseau de presse régionale quotidienne".



Le groupe a donc fait appel à une recrue maison pour prendre la suite de Fabien Namias, dont le départ soudain de LCI a été annoncé en juillet avec effet immédiat.



Une direction par intérim assurée par Thierry Thuillier avec Bastien Morassi, directeur de la rédaction de LCI, et sa directrice adjointe Hélène Lecomte avait alors été mise en place.



Fabien Namias va lui remplacer l'actuel directeur général de BFMTV Marc-Olivier Fogiel, qui a annoncé son départ en juillet après cinq ans de mandat, dans la foulée du rachat de la chaîne par l'armateur CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé.



La date de sa prise de fonction n'est pas encore connue. "Il sera bien là et nous sommes impatients de l'accueillir", a indiqué le vice-président de CMA Media et directeur-général par intérim de BFM et RMC, Nicolas de Tavernost, dans une interview au Figaro publiée dans l'édition de jeudi. "Le plus tôt sera le mieux", a ajouté l'ancien patron du groupe M6.