Le haussaire demande à la direction d'ADT de trouver une issue au conflit

Tahiti le 08 août 2024 – Les négociations restent tendues et désormais le haut-commissaire Eric Spitz appelle à un règlement rapide du conflit social pour ne pas pénaliser la rentrée et l'image du tourisme au Fenua.





Jeudi soir, le haut-commissaire de la République, Eric Spitz, a envoyé un courrier au directeur général d’ADT, lui demandant de trouver une issue rapide au conflit alors que se profile la rentrée scolaire. « A très court terme, la période de rentrée scolaire et universitaire va engendrer des flux massifs de voyageurs tant pour les vols domestiques que pour les vols internationaux », rappelle le haut-commissaire qui insiste aussi sur l’image que laisse le Fenua aux touristes pris en otages. « Les retards croissants à l’embarquement sont de moins en moins acceptés par les passagers et plus particulièrement les touristes », écrit-il.



« Cette situation, si elle devait encore s’enliser, ne pourrait que ternir l’image et la destination Polynésie, alors que les récentes épreuves olympiques de surf ont magnifiquement mis en lumière tous les atouts du territoire », conclut le courrier envers la direction de ADT.