Le gouvernement va cotiser à la CPS pour la retraite

Tahiti le 22 mars 2022 – Le président Édouard Fritch a annoncé mardi à Tahiti Infos qu'il allait entamer les démarches pour que son gouvernement cotise à la CPS pour la retraite. Un serpent de mer politique qui répond davantage à une attente de solidarité un brin populiste, alors qu'elle n'est pas vraiment avantageuse pour la CPS. L'opposition est d'ailleurs restée dubitative.



"Je vous annonce que j'ai demandé au gouvernement, aux ministres, de cotiser à la CPS à partir du 1er mai prochain." L'annonce du président du Pays Édouard Fritch en marge de la séance de la session extraordinaire de mardi à l'assemblée est un véritable serpent de mer politique, longuement évoqué ces dernières années mais jamais véritablement mis en œuvre. Le sujet avait été remis sur la table lors des négociations houleuses sur la dernière réforme des retraites de 2018. "Il faut savoir quand même que pour la maladie nous cotisons déjà, et que pour le régime des retraites nous avons un régime un peu spécial. Mais nous avons pris la décision de cotiser même à la retraite à la CPS."



Un souhait déjà exprimé par le président du Pays en 2018, mais resté au stade de vœu pieu. En effet, cela fait plus de 30 ans que, comme les représentants à l'assemblée, les membres du gouvernement ne cotisent pas pour la retraire à la CPS. Ils cotisent, par capitalisation, auprès d'une assurance de la place. Un régime jugé, pour les élus de l'assemblée, par la chambre territoriale des comptes en 2012, "coûteux" et "favorable aux élus". Pour ce qui est des représentants à l'assemblée, Édouard Fritch a annoncé qu'ils devraient suivre le mouvement. "Je pense que Gaston Tong Sang fera pendre par sa majorité cette décision très rapidement, mais moi en ce qui concerne ma gestion il s'agit essentiellement du gouvernement. Nous allons pendre cette décision très rapidement."



L'opposition dubitative



Tout le problème de cette situation souvent dénoncée comme un manque de solidarité des élus et du gouvernement est que leur cotisation n'est en réalité pas très avantageuse pour les autres ressortissants de la Caisse. "Le problème qu'il y a, c'est que les représentants de l'assemblée cotisent déjà pour l'assurance maladie et cotisent à une caisse privée d'Axa pour la retraite. Pourquoi ? Parce que beaucoup de représentant ne restent à l'assemblée que cinq ans. Et le fait de cotiser à la CPS va conduire la CPS, au bout de l'activité, à verser le minimum vieillesse aux personnes qui n'auront fait que cinq ans à l'assemblée", résumait mardi l'élu A Here ia Porinetia, Nuihau Laurey. "Donc c'est pour cela qu'il faut bien faire le calcul. Après, nous, cela fait des années qu'on demande à ce que le système soit harmonisé. Le président en a parlé il y a trois ans, là il nous a ressorti cela de son chapeau."



Dans l'opposition, Antony Géros est resté dubitatif quant à cette annonce. "Ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan, c'est pire que cela. C'est une molécule dans l'océan. Mais si ils veulent cotiser, pourquoi pas. Nous, on est prêt à cotiser aussi. Mais ce n'est pas cela qui va rembourser les 100 milliards de dette de la CPS. Le problème est ailleurs, il ne faut pas essayer de déplacer la réflexion sur des petits sujets comme cela."