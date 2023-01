Le forum de l’orientation postbac approche

Tahiti le 24 janvier 2023 - Le forum de l’orientation postbac 2023 se tiendra dans les jardins de la présidence du 26 au 28 janvier. Une journée aussi prévue à Raiatea le 3 février. Lors d’un point presse, la ministre de l’Éducation a présenté le déroulé de ce forum.



Lors d’un point presse à la présidence, mardi 24 janvier, la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, a présenté le déroulé du “forum de l’orientation postbac 2023”. Les jardins de la présidence hébergeront du 26 au 28 janvier, les installations du forum. “On attend plus de 3 000 participants pendant ces trois jours. Cet événement permettra aux élèves et aux familles de découvrir l’offre de formation supérieure en Polynésie française”, explique la Nathalie Novelli, cheffe du département de l’orientation et de l’insertion à la DGEE.



Les étudiants et leur famille seront reçus par des professionnels issus de différents corps de métiers. Les ateliers se tiendront de 7h30 à 16h30 le jeudi et vendredi, et de 8 heures à 13 heures le samedi. Une journée du forum de l’orientation postbac 2023 se déroulera aussi à Raiatea le 3 février de 7h30 à 15h30. “On veut ouvrir le plus de possibilités d’avenir à nos élèves polynésiens”, explique Nathalie Novelli.



Presque “100% ” de réussite à parcoursup



“Quand on regarde ce qu’il s’est passé ces dernières années, on s’aperçoit qu’à l’issue du processus Parcoursup, on a des taux de réponses positives pour les élèves qui s’approchent des 100%. Par conséquent, c’est rassurant”, affirme Éric Tournier directeur général de l’éducation et de l’enseignement. D’après lui, il y a une “adéquation” entre le parcours d'étudiants polynésiens, et leurs souhaits de choix d’études. “Ce forum est destiné aux bacheliers de toutes les branches d’études. Notamment pour les bacheliers en section professionnelle. En Polynésie, nous avons le record de France pour l’accès des bacheliers du secteur professionnel vers des BTS”, développe Éric Tournier.



Accompagnement des départs en métropole



“On veut aussi faire en sorte que les Polynésiens ne se censurent pas en se disant : ‘Je ne peux pas faire ce métier plus tard parce que je n’ai pas la formation’”, rajoute le directeur général de l’enseignement. En cela, le forum de l’orientation 2023 accueille un dispositif d’accompagnement pour les élèves souhaitant continuer leurs études en métropole. Les questions de prix de l’immobilier et de la vie du quotidien seront aussi abordées. “C’est la troisième année qu’on met en place ce programme d’accompagnement. On s’adapte aux besoins du terrain, et les demandes des étudiants concernant l’expatriation, sont de plus en plus importantes”, conclut la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel.