Le football polynésien perd une de ses figures emblématiques

Tahiti, le 5 décembre 2024 - Alain Rousseau, personnage incontournable du football tahitien, est décédé lundi 2 décembre. Il a notamment été le sélectionneur de l’équipe de Tahiti en 1998, où il avait réussi à qualifier son équipe pour la Coupe d’Océanie après avoir remporté la Coupe de Polynésie. Respecté et apprécié de tous, il laissera un grand vide dans le milieu du ballon rond.



Natif de Lorraine, Alain Rousseau arriva en 1975 sur l’île pour entraîner l’AS Pirae. Mais c’est à Arue, avec l’AS Tamarii Nahiti (aujourd’hui l’AS Arue), qu’il connut ses plus belles années. Il gagna le championnat et se qualifia pour la Coupe de France. Après cette belle aventure, il continua de distiller ses conseils et sa bonne humeur sur les différents terrains de Tahiti. L’AS Dragon, l’AS Fei-Pi, l’AS Tefana, l’OPT et l’AS Pueu bénéficieront de son expérience et de l’amour qu’il portait à ses joueurs. Il ira même entraîner l’AS Temanava, à Moorea, tellement sa passion pour le football et pour la Polynésie ne faisaient qu’un pour lui. En 1998, il devint l’entraîneur de l’équipe de Tahiti. Après avoir remporté la Coupe de Polynésie en surclassant ses adversaires, l’équipe se qualifia pour la grande Coupe d’Océanie. Alain Rousseau et ses joueurs s’arrêtèrent en demi-finale, ne perdant que 2-1 face aux ogres australiens, dont l’armada était constituée en majorité de joueurs professionnels.



La carrière d’entraîneur d’Alain Rousseau se termina sur ce magnifique parcours, mais son investissement dans le football polynésien n’allait pas s’arrêter là. Avec son grand ami Éric Henri, il se lança dans l’événementiel, permettant à de grands noms du football mondial de venir au Fenua. Michel Platini, Zinédine Zidane, Curkovic, le gardien des Verts durant la grande époque de l’AS Saint-Étienne, l’équipe de France 98 et le Variété Club de France, sont venus fouler nos pelouses. “Quand Zidane est venu à Tahiti, on a organisé un match entre une sélection et un club de Tahiti, et Zizou a joué pendant une mi-temps. Il y avait plus de 10 000 personnes à Pater, c’était fantastique”, nous racontait avec nostalgie son frère d’armes, Éric Henri. “Pour Alain, c’était un plaisir énorme d’emmener ces joueurs en Polynésie.” Ils ont aussi organisé un Australie-France en 2002 à Melbourne avant la Coupe du monde au Brésil. Malgré une dernière année difficile, Alain œuvrait toujours pour la venue de stars du football en Polynésie. Éric continuera le projet pour perpétuer la mémoire de son ami.