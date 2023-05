Le drapeau arc-en-ciel flotte sur la Polynésie

Tahiti, le 16 mai 2023. Dans le cadre de la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, également marquée par les 10 ans de la promulgation de la loi sur le Mariage pour tous, le Président Moetai Brotherson a souhaité installer des drapeaux LGBT à l’entrée de la Présidence, ainsi qu’à la Vice-présidence, désormais située au bâtiment de la Culture en face du CESEC, pour manifester son soutien à cette communauté.



« Respecter la différence », en participant à la promotion de l’égalité des sexes et de la diversité sexuelle et de genre dans tous les domaines, pour offrir à toutes ces personnes, une société plus accessible et plus inclusive, plus juste et plus respectueuse de la diversité humaine, voici la volonté du Gouvernement Brotherson. Rappelons également que plusieurs mesures pour lutter contre les LGBTphobies et plus globalement contre toutes formes de discrimination, sont inscrites au programme du TAVINI HUIRAATIRA NO TE MAOHI, à commencer par sensibiliser le public aux violences que subit la communauté LGBT, puis plus concrètement, en créant des « Fare Ora » dans chaque commune avec un suivi et un accompagnement psychologique, et bien d’autres mesures à venir.



Le Gouvernement illustre donc définitivement son souhait de construire aujourd’hui une société qui nous ressemble et qui nous rassemble, avec plus de diversité, plus d’inclusion, plus de visibilité pour cette communauté LGBT, avec des orientations différentes.



A l’occasion, Elianne Tevahitua, Vice-présidente et ministre de la Culture, va présenter en Conseil des ministres ce jour, mercredi 17 mai, un texte portant sur la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.