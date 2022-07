Le don de Dieu au cœur du 137e Synode de l'Église protestante mā'ohi

Tahiti, le 25 juillet 2022 – Le 137e Synode de l'Église protestante mā'ohi s'est ouvert ce dimanche à Vaitupa, à Faa'a. Pendant une semaine, une soixantaine de représentants de l'Église, venus des différents arrondissements, vont travailler sur des thèmes de réflexion bibliques et de société. Le grand thème retenu cette année est "le don de Dieu". La restitution des travaux aura lieu dimanche matin.



Le 137e Synode de l'Église protestante mā'ohi (EPM) s'est ouvert ce dimanche à Vaitupa, à Faa'a. Durant toute la semaine, une soixantaine de représentants de l'Église, venus des différents arrondissements, vont travailler autour de thèmes de réflexion bibliques et de société. Des sessions de travail qui vont s'organiser en ateliers avec des restitutions en séances plénières.



Cette année, le grand thème retenu est "le don de Dieu". C'est d'ailleurs ce thème qui a alimenté les ateliers de la matinée de lundi. "Tout ce que Dieu a créé, ici à Mā'ohi Nui, est un don pour le peuple", explique le pasteur Mitema Tapati, animateur théologique de l'Église protestante mā'ohi. "Dieu a fait un don, non seulement aux Mā'ohi, mais à chaque peuple", précise François Pihaatae, le président de l'EPM. "Donc il s'agit de savoir comment on peut se respecter les uns les autres et respecter le don de chacun." Parmi les différentes thématiques abordées tout au long de la semaine, le coût de la vie, la nouvelle organisation de la vie de l'Église ou encore "la renaissance du peuple mā'ohi ". "Il s'agit de voir comment on peut réaffirmer notre identité polynésienne, mā'ohi, dans une situation de colonialisme", explique le président de l'Église. "Mais ce n'est pas dans le sens où on demanderait à l'État français de faire ses valises, ce n'est pas du tout ça. On veut qu'on nous reconnaisse en tant que peuple originaire d'ici, tout en travaillant avec l'État français sur les problèmes que nous, nous subissons. On veut aider la population à retrouver sa dignité et son identité."

Le nucléaire, une question récurrente La question du nucléaire, qui est un thème récurrent des synodes, devrait également être abordée cette année. "Ce sera le cas jusqu'à ce que l'État français accepte toutes les erreurs et agisse en transparence. Le combat est encore loin d'être fini", confie le pasteur Mitema Tapati. "Notre demande, c'est une indemnisation globale, il n'y a plus à réfléchir. Les gens sont en train de mourir à cause de ça", insiste François Pihaatae.



Lundi, après les premières réflexions bibliques, la matinée s'est close avec l'accueil des futurs directeurs et directrices des écoles protestantes mā'ohi. L'après-midi, les participants au Synode devaient se pencher sur le travail effectué tout au long de l'année par le conseil permanent de l'Église. La clôture du 137e Synode aura lieu dimanche matin, à Vaitupa, avec la restitution des décisions qui auront été prises cette semaine. Ensuite, il reviendra "à tous les délégués de chaque arrondissement de faire en sorte que les décisions deviennent des actes", conclut le président de l'EPM.

Les décisions importantes des Synodes précédents 2004 : changement du nom de l'Église en Église protestante mā'ohi

2007 : proposition de changer le nom du pays en Mā'ohi Nui et d'appeler le gouvernement Hau Mā'ohi

2012 : soutien de l'inscription de la Polynésie sur la liste de l'ONU des territoires non-autonomes

2016 : décision de porter plainte contre l'État français au tribunal de l'ONU pour crime contre l'humanité en raison des essais nucléaires effectués en Polynésie française et proposition de faire de la date du 2 juillet une date de commémoration

2018 : demande que le reo mā'ohi soit reconnu comme langue officielle

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Lundi 25 Juillet 2022 à 17:58