Le dernier Tamarii est en kiosque

TAHITI, le 10 août 2022 - L’édition 2022-2023 de Tamarii vient tout juste de paraitre. Comme à l’accoutumée, le périodique passe en revue les activités pour les enfants et adolescents à Tahiti et Moorea avec un rubricage revu et simplifié pour ce nouvel opus.



Tamarii est un guide annuel des éditions Créaprint. Depuis 25 ans maintenant, il recense toutes les activités disponibles à l’année à Tahiti et Moorea pour les enfants et les adolescents : éveil des tout-petits, activités artistiques, intellectuelles et ludiques, sportives. Il contient des rubriques incontournables et très appréciées des parents qui veulent organiser leur planning. On y trouve un important carnet d’adresses, remis à jour tous les ans, où sont listés les responsables des lieux d’accueil ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse e-mail.



Réorganisé pour plus de clarté



Sylvie Jullien-Para, à la rédaction, précise que cette année les rubriques ont été réorganisées pour “ plus de clarté ”. Le guide est découpé en deux grands blocs principaux, le premier s’intitule Naître et grandir, le second Bouger et s’amuser.



La rubrique Naître et grandir contient toutes les informations sur les structures de garde périscolaires telles que les crèches et garderies, sur la scolarité et les études mais aussi sur la santé et le social. Dans cette section vous pourrez lire des articles sur le bien-être, la santé, l’aide et le soutien aux familles. Il est question, par ailleurs, et toujours dans le bloc Naître et grandir, de soutien scolaire, d’études à l’étranger, etc.



La rubrique Bouger et s’amuser regroupe les activités et sports à l’année (BMX, apnée, équitation, jonglerie, karaté ou encore kayak), les activités proposées pour les vacances ou le temps libre (stages, ateliers, camps, sorties) et tout ce qu’il faut pour faire la fête (structure d’accueil et d’organisation, fournisseurs divers).



Cette année, comme les précédentes, le périodique liste de nouvelles structures, de nouveaux lieux de loisirs et de nouvelles activités auparavant non référencés. Il y a, par exemple, le jardinage, la cuisine/Pâtisserie, le foil, le Munz floor. Pour information, le Munz floor est une méthode régénératrice qui apprend les bons gestes d’étirement, qui solidifie petit à petit la colonne vertébrale et sollicite les fascias. Une pratique idéale pour tous ceux qui restent assis des heures durant derrière un bureau.





Des dossiers de fond



L’ensemble du guide est émaillé de dossiers toujours axés sur les comportements vertueux en matière de nutrition, pour le sport, de sommeil, etc. Des dossiers qui mettent un coup de projecteur sur de nouvelles tendances sociétales comme, par exemple, celui intitulé Accoucher comme à la maison. Cette année il y a par ailleurs un focus sur des thématiques importantes pour “susciter une prise de conscience”, explique Sylvie Jullien-Para : le syndrome du bébé secoué et dangers ; dénoncer les violences intra-familiales ; parler sexualité avec son ado.



Des recettes pour les gourmands



Le guide Tamarii s’intéresse aussi à des sujets de nutrition à travers des articles faisant le point sur les bienfaits du lait maternel versus le lait infantile, sur les recettes pour diversifier l’alimentation de son enfant dès 4 mois, ou encore sur les besoins nutritionnels “décuplés” des jeunes de 4 à 17 ans. Ces sujets sont complétés par des recettes, réparties tout au long du guide, pour passer de la théorie à la pratique. Vous pourrez, en famille, réaliser des pancakes, un gratin au chou-fleur et rôti de porc cuit, des churros végétaliens ou bien encore un milkshake à la banane.



Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 10 Août 2022 à 19:29 | Lu 99 fois