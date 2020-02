Le cyclone Uesi s’éloigne de la Nouvelle-Calédonie: une blessée

Nouméa, France | AFP | mercredi 12/02/2020 - Le cyclone Uesi, déclassé en dépression tropicale forte mercredi, s’écarte de la Nouvelle-Calédonie et poursuit une route vers le Sud-Ouest, en laissant derrière lui un blessé, une femme tombée d'une échelle.



La victime, âgée d'une quarantaine d’années, a été sévèrement touchée à une jambe mais ses jours ne sont pas en danger, a-t-on appris auprès d'un élu de sa commune. Elle a dû attendre d'être secourue en raison de la montée des eaux.

Cette habitante de la tribu de Gohapin à Poya (cote ouest), commune à cheval sur les provinces du Sud et du Nord, est tombée d'une échelle après avoir voulu sécuriser sa toiture pour le passage du phénomène.

Elle avait aussitôt prévenu les secours, mais dans ce lieu isolé de vallée, "l’eau de la rivière était montée. Impossible de passer avec les véhicules", a expliqué Jacques Gossoin, élu municipal qui a participé à l’intervention d'évacuation. "Nous avons tendu un câble pour faire une tyrolienne, et fait un brancard de fortune avec une bâche", a-t-il expliqué.

Le cyclone Uesi, qui s’est approché à une centaine de kilomètres du nord du territoire dans la nuit de mardi à mercredi, avant de descendre par le sud-est, a généré de violentes pluies.

Météo-France NC a relevé "80 mm d’eau en trois heures sur la commune du Canala (est). Le vent reste fort avec des rafales jusqu'à 90 km/h sur la chaîne, sur la côte ouest et le sud".

Mardi, le prévisionniste avait déjà relevé jusqu'à 300 mm d'eau en 48 heures à Poum (nord-ouest) et 270 mm à Hienghène et Pouébo (Nours-est) et Koné (nord-ouest).

Sur les deux jours, en cumul, plus de 5.000 foyers ont été privés d’électricité en Nouvelle-Calédonie.

Des routes du nord, submergées, restaient coupées mercredi.

Le passage de Uesi a aussi perturbé les programmes de navettes maritimes autour de Nouméa et de bateaux vers les îles Loyauté ainsi que le trafic aérien domestique.