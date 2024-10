Le cyclone Dana frappe l'Inde, des arbres et lignes électriques détruits

Calcutta, Inde | AFP | vendredi 25/10/2024 - Le cyclone Dana a déraciné vendredi des arbres et endommagé des lignes électriques après avoir touché terre sur la côte est de l'Inde, les autorités mettant en garde contre des phénomènes météorologiques violents.



Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent.



Au moins 1,1 million d'habitants des Etats d'Odisha et du Bengale-Occidental ont gagné des abris anti-tempête avant que l'oeil du cyclone n'atteigne la côte, peu après 00H00.



Le cyclone a laissé une "série de destructions" dans la ville côtière de Puri, a déclaré à l'AFP le responsable du district, Siddarth Swain.



"De nombreux arbres et poteaux électriques ont été déracinés" et "des boutiques de fortune situées sur la vaste plage ont été emportées par le vent", a-t-il indiqué.



Dana a inondé des zones côtières après avoir provoqué une montée du niveau de la mer ayant pu atteindre 1,15 mètre, selon la même source.



Au moment de toucher terre, la tempête a causé des rafales de vent ayant atteint 120 km/h, a déclaré à l'AFP Somenath Dutta, prévisionniste au bureau météorologique de Calcutta.



Les Sundarbans, la plus grande forêt de mangroves du monde, ont été frappés par le vent qui a déraciné des centaines d'arbres, a déclaré à l'AFP le ministre du Bengale-Occidental Bankim Chandra Hazra.



"Le cyclone a également endommagé des centaines d'habitations, arrachant les toits dans des zones côtières", a-t-il ajouté.



Les principaux aéroports ont été fermés dans la nuit de jeudi à vendredi, notamment celui de Calcutta, troisième ville du pays et plaque tournante du tourisme, qui a été frappé par de fortes pluies.



Les vols ont repris vendredi matin au départ de la ville, ainsi qu'à Bhubaneshwar, la capitale de l'État d'Odisha.



Les cyclones, équivalents aux ouragans et typhons, constituent une menace habituelle dans le nord de l'océan Indien.



En mai, le cyclone Remal avait tué au moins 48 personnes en Inde, selon des chiffres du gouvernement.



De meilleures prévisions météorologiques et des évacuations préventives mieux planifiées ont permis de réduire le nombre de morts causées par les cyclones ces dernières années, mais les chercheurs soutiennent que la puissance des cyclones s'accroît du fait du changement climatique.

le Vendredi 25 Octobre 2024 à 05:44 | Lu 64 fois