Le courant toujours pas revenu à Moorea

Tahiti le 22 janvier 2025. Depuis mardi 18 heures, une panne générale d’électricité affecte l’ensemble de l’île de Moorea. Les équipes techniques poursuivent leurs efforts pour identifier l’origine de la panne et rétablir le courant dans les meilleurs délais.





En janvier 2023, l’Epic Te ito rau no Moorea-Maiao prétendait devenir “une référence pour le développement des réseaux insulaires à l’échelle internationale”. Deux ans plus tard, après de multiples coupures et un black-out depuis 18 heures mardi, l’épic est très loin du compte.



En attendant que des explications soient données, la commune, le Pays et le haut-commissariat ont activé le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : la commune de Moorea a activé son PCS pour coordonner les actions de soutien à la population et assurer la continuité des services essentiels.



Une cellule de crise a aussi été activée pour organiser des points réguliers de situation. Une attention particulière est portée aux personnes vulnérables, notamment celles nécessitant une assistance en oxygène.



Les services de l’État collaborent avec les équipes communales pour apporter leur appui.



Les réseaux de téléphonie mobile sont fortement perturbés. ONATI dépêche des équipes sur place pour rétablir la situation dans les meilleurs délais.

Les habitants sont appelés à suivre les consignes des autorités et se tenir informés des mises à jour officielles, si ils le peuvent.

Des informations complémentaires seront communiquées dans les prochaines heures.