Le couple d'acteurs Zendaya et Tom Holland se sont fiançés

Los Angeles, États-Unis | AFP | lundi 06/01/2025 - Les acteurs Zendaya et Tom Holland se sont fiancés, ont révélé lundi plusieurs médias américains, au lendemain des Golden Globes où la comédienne s'est affichée avec une bague sertie d'un énorme diamant.



La pierre précieuse portée par la comédienne de 28 ans lors de la cérémonie a enflammé les réseaux sociaux dimanche: de nombreux fans ont commencé à spéculer sur de potentielles fiançailles.



Le site people TMZ a confirmé l'information lundi. D'après ses informations, Tom Holland a fait sa demande à Noël.



L'acteur britannique de 28 ans a mis un genou à terre "dans un cadre très intime dans l'une des maisons de la famille de Zendaya aux États-Unis", selon le site.



"On nous dit que Tom n'a pas voulu faire tout un spectacle, mais plutôt une demande très romantique et intime", explique TMZ. "Nos sources disent que la famille n'était pas là, (...) c'était juste un moment doux entre Tom et Zendaya."



Les deux acteurs se sont rencontrés lors du tournage de "Spiderman: Homecoming" (2017), film dans lequel leurs personnages échangent un baiser.



Ils ont entamé une relation en 2021 et sont un des couples les plus appréciés d'Hollywood, même s'ils préservent farouchement leur vie privée.



Tom Holland n'était pas présent aux Golden Globes dimanche, mais Zendaya était nominée pour son rôle dans la comédie "Challengers", qui met en scène un triangle amoureux dans l'univers du tennis.



Lors de la cérémonie, l'acteur Thimothée Chalamet et sa petite amie Kylie Jenner ont également fait parler d'eux sur les réseaux sociaux, lorsque leurs démonstrations d'affection ont été captées par les caméras.

