Le concours de nouvelles fait son retour

Tahiti, le 22 août 2024 - Le Concours d’écriture et d’illustration du 24e Salon du livre de Tahiti est ouvert. Cette année, le thème retenu “Mau Toa. - Des héros”.



L’association des Éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) et la Maison de la Culture – Te Fare Tauhiti Nui organisent la 24e édition du salon du livre de Tahiti “Lire en Polynésie”, qui se tiendra cette année du 17 au 20 octobre prochains sur l’esplanade basse de To’ata. Un nouveau site cette année pour une nouvelle thématique inspirante … “Mau Toa - Des héros”.



Pour cette nouvelle édition, l’association des Éditeurs de Tahiti et des îles, et ses partenaires lancent le traditionnel concours du Salon qui, cette année, invite les participants à s’exprimer sous la forme d’une nouvelle et / ou d’une illustration.



“Il portent des capes, parfois des médailles, anonymes ou légendaires ces héros de nos quotidiens nous enchantent et nous inspirent. Alors laissez-vous inspirer… à vos plumes et crayons”, invite l’association organisatrice.



Pour le concours d’écriture, les participants pourront envoyer leur texte en langues française ou polynésiennes sous la forme de nouvelles de 3 000 signes maximum (espaces compris). Pour le concours d’illustration, les participants pourront envoyer une œuvre, toutes techniques confondues, au format A4.



En ce qui concerne le concours d’écriture : pour la catégorie adulte, un jury, procédera à la sélection de 10 à 15 nouvelles au maximum. La liste des sélectionnés sera annoncée le 26 septembre. Les textes seront publiés dans les pages de Tahiti Infos et diffusés sur les ondes de Polynésie La 1ère. Le public pourra ainsi voter pour sa nouvelle préférée sur le site de Tahiti Infos.



Ces nouvelles seront donc soumises au vote du public pour le Prix du public et soumises au même jury qui désignera le lauréat du concours et les lauréats des deux catégories Jeunesse.



Enfin, pour le concours d’illustration, un jury désignera les lauréats pour chaque catégorie et sélectionnera 20 “coups de cœurs” qui seront exposés pendant le salon du livre du 17 au 20 octobre.



Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 22 Août 2024 à 17:38 | Lu 205 fois