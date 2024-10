Le comité du tourisme de Moorea toujours valable

Tahiti le 22 octobre 2024 - L’élection du bureau et du conseil d’administration du Comité du tourisme de Mo’ore’a n’a pas été annulée par le tribunal de Pape’ete. Il a en revanche enjoint ce comité à fournir la liste des votants lors des assemblées générales du 10 novembre et 6 décembre derniers.



La présidente de l’association des patentés pour un tourisme équitable à Mo’ore’a, Brenda Tihoni, avait dénoncé il y a plusieurs mois le “manque de transparence et de communication” et faisait même mention “d’illégalités” au sein du Comité de tourisme de Mo’ore’a (CTM). Cette dernière avait décidé de porter cette affaire devant la justice le 22 février dernier. Douze autres professionnels du tourisme s’étaient joints à Brenda Tihoni et ont dénoncé “une gestion opaque de l’association par les membres du bureau” de ce comité du tourisme. Le tribunal a finalement considéré que seuls dix d’entre eux avaient qualité à agir dans cette affaire.



Dans leur référé, les prestataires de tourisme demandaient au tribunal d’obliger le président de ce comité du tourisme, Moïse Ruta, à leur transmettre la liste des adhérents ayant participé aux assemblées générales ainsi que les procès-verbaux. Ces derniers considéraient que l’augmentation du nombre d’adhérents passant de 43 en novembre 2023 à “pas moins de 367” en mars 2024 relevait d’une “tentative de subversion de certains membres du bureau, soupçonnant notamment son président d’avoir fait appel à nombre de personnes ne disposant ni des qualités, ni des fonctions correspondant aux objectifs du groupement pour participer aux délibérations”. Ces derniers avaient également évoqué “leur intention de demander la nullité des assemblées générales pour insincérité du scrutin”.



Le tribunal de Papeete n’a pas annulé l’élection du bureau ni celle ni conseil d’administration du Comité du tourisme de Mo’ore’a. Il lui a par ailleurs ordonné de fournir aux professionnels du tourisme la liste des membres ayant participé aux assemblées générales du 10 novembre et du 6 décembre dernier, en présentiel ou par procuration, ainsi que les procès-verbaux. La décision précise également que si ces documents ne sont pas communiqués dans un délai d’un mois, le CTM devra payer une astreinte de 5 000 francs par jour de retard.



Les membres du bureau ainsi que ceux du conseil d’administration du CMT ont été élus le 7 mars pour une durée de trois ans. Contactés à plusieurs reprises, ni la présidente de l’association des patentés pour un tourisme équitable à Mo’ore’a et ni le président du CTM n’ont répondu à nos appels.