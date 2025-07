Le chef de l'ONU Climat exhorte l'Australie à adopter des mesures plus ambitieuses

Sydney, Australie | AFP | lundi 27/07/2025 - Le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell, a exhorté lundi l'Australie à adopter des mesures plus ambitieuses en matière de climat, déclarant que le pays était confronté à un "moment décisif".



Canberra doit publier ses objectifs d'émissions en septembre, dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat.



Le gouvernement australien doit aussi présenter son plan pour la décarbonation de son économie, qui repose encore largement sur l'exploitation minière et le charbon.



"Le moment est venu de soutenir un plan climatique qui ne se contente pas d'inscrire cette vision en politique, mais qui se traduit par des résultats concrets pour votre peuple", a déclaré M. Stiell, dans un discours prononcé à Sydney.



"Il ne s'agit pas seulement (d'un) prochain jalon politique, mais d'un moment décisif", a-t-il ajouté.



L'Australie s'est déjà engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 43% avant la fin de la décennie, et à atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici à 2050.



L'Australie investit dans le solaire ou encore l'éolien, cherchant à devenir ainsi une superpuissance dans le domaine des énergies renouvelables.



Le pays reste néanmoins l'un des plus grands exportateurs de charbon au monde, et continue de subventionner largement les secteurs des combustibles fossiles.



Canberra s'est portée candidate à l'organisation de la COP en 2026, aux côtés de plusieurs voisins insulaires du Pacifique menacés par l'élévation du niveau de la mer.



Le président de l'Autorité australienne sur le changement climatique, Matt Kean, a déclaré que le pays avait une "chance inouïe de faire une différence positive".



"Les enjeux ne pourraient être plus élevés, mais nous avons relevé des défis majeurs par le passé et nous pouvons le faire à nouveau si nous restons lucides et inébranlables."

