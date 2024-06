Le changement climatique menace la neige dans les Alpes australiennes

Sydney, Australie | AFP | mardi 04/06/2024 - Le changement climatique pourrait raccourcir de plus d'un mois la saison des neiges en Australie, mettant en péril un écosystème alpin unique, selon une étude publiée mercredi.



Une modélisation réalisée par des scientifiques de l'Université nationale australienne a montré que même avec des efforts d'atténuation, la neige dans le pays deviendra beaucoup plus rare.



Les Alpes australiennes sont la partie méridionale de la cordillère australienne et comprennent seize parcs et réserves nationaux.



Moins d'un pour cent des terres principalement sèches et poussiéreuses est défini comme alpin. Le relief est qualifié d'alpin en raison de la présence de neige.



Cette petit territoire du sud-est de l'Australie abrite une flore et une faune uniques, des gommiers des neiges aux opossums pygmées des montagnes.



Comme de nombreuses régions montagneuses du monde, les Alpes australiennes subissent les impacts rapides et "inquiétants" du changement climatique, selon la co-auteure de l'étude, Adrienne Nicotra.



Selon la trajectoire actuelle, la saison des neiges en Australie - qui dure normalement environ 100 jours, approximativement entre juin et août - sera 44 jours plus courte d'ici 2050, selon le modèle.



Si des efforts d'atténuation du changement climatique sont entrepris immédiatement, la saison des neiges pourrait être plus courte de 28 jours d'ici 2050, selon les résultats de l'étude.



Dans un scénario d'émissions élevées, la saison serait plus courte de 55 jours, soit près de la moitié de sa durée.



"Partout dans le monde, les régions de haute altitude montrent des impacts beaucoup plus rapides du changement climatique", a déclaré Mme Nicotra.



Avec des organismes confinés à une île alpine dans une mer de brousse et de désert, cela pourrait être dévastateur.