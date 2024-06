Le champion de l'IA Nvidia devient la 1ère capitalisation mondiale en Bourse

New York, États-Unis | AFP | mardi 18/06/2024 - Le concepteur de semi-conducteurs Nvidia est devenu mardi la première capitalisation mondiale en Bourse, dépassant Apple et Microsoft, un symbole de la fièvre de l'intelligence artificielle (IA) générative qui agite les marchés.



La valorisation boursière du groupe de Santa Clara (Californie) est montée jusqu'à 3.352 milliards de dollars, selon un calcul effectué par l'AFP. Vers 18H30 GMT, l'action de Nvidia était en hausse de 3,69% à la Bourse de New York.



"Ça faisait un moment qu'on attendait ça", a réagi Angelo Zino, analyste de CFRA. "L'IA est en train de bouleverser le paysage. Dans le monde réel, mais aussi sur les marchés", a-t-il ajouté, soulignant que l'industrie des semi-conducteurs était désormais le secteur le plus important à Wall Street.



Nvidia restait légèrement en retrait du record absolu atteint la veille par Apple, à 3.376 milliards de dollars. Désormais, Nvidia, Apple et Microsoft pèsent environ 10% de l'ensemble des entreprises cotées en Bourse dans le monde.



Depuis le lancement de ChatGPT, fin novembre 2022, le cours de l'action de Nvidia a été multiplié par huit.



La récente division par dix des actions de l'entreprise, le 7 juin, a contribué à accélérer encore la progression du cours du titre, le rendant plus accessible aux investisseurs.



Le reflux des taux obligataires favorise aussi les valeurs dites de croissance, parmi lesquelles Nvidia.



Le groupe doit sa popularité à ses cartes graphiques (GPU), des puces capables de gérer une quantité considérable de calculs, nécessaires au développement des programmes d'IA générative.



L'IA générative permet à un utilisateur d'obtenir du texte, une photo, une vidéo, des lignes de code ou un son grâce à une demande formulée en langage courant.



Pour rendre possible cette fonctionnalité, les développeurs accumulent des milliards d'exemples de conversations et d'écrits pour prédire la meilleure réponse à une demande.



Même si ses grands concurrents comme AMD ou Intel, ainsi que les géants de la "tech" comme Apple ou Microsoft, sont lancés à sa poursuite, Nvidia conserve une confortable avance sur le marché des semi-conducteurs utilisés pour l'IA générative.



L'entreprise a même encore accéléré le rythme en présentant, début juin, un nouveau processeur, moins de trois mois après l'introduction du modèle précédent, dans un secteur historiquement habitué à intercaler ses sorties de plusieurs années.



Vers les 4.000 milliards?



"Les puces GPU de Nvidia sont le nouvel or ou le nouveau pétrole du secteur technologique", estiment les analystes de Wedbush Securities.



Pour eux, Nvidia, Apple et Microsoft sont désormais engagés dans "la course aux 4.000 milliards de dollars de valorisation boursière".



Depuis un quart de siècle, General Electric, Cisco, ExxonMobil, Microsoft et Apple se sont succédé sur la première marche des capitalisations mondiales, avant le sacre de Nvidia.



"À Wall Street, vers lequel les capitaux des investisseurs affluent actuellement, les +Sept Magnifiques+ continuent de dominer les échanges", a commenté Konstantin Oldenburger, analyste de CMC Markets, en référence aux sept capitalisations géantes du secteur technologique, qui tirent les indices depuis 18 mois.



"Nvidia est l'entreprise qui crée le plus de valeur dans le monde en ce moment. Il n'y a pas photo", a affirmé Adam Sarhan, analyste de 50 Park Investments, mentionnant l'IA générative, mais aussi les ordinateurs et l'industrie des cryptomonnaies.



Invité à comparer la trajectoire de Nvidia à l'envolée du fleuron technologique Cisco qui, au printemps 2000, s'était hissé, brièvement, jusqu'à la première place des capitalisations mondiales, Adam Sarhan rappelle que "c'était le sommet de la bulle internet".



"Mais ici, ce n'est que le début du boom de l'IA", relève le gérant.



Après avoir équipé les serveurs dans le monde pour bâtir et faire tourner les logiciels d'IA générative, les puces de nouvelle génération, celles de Nvidia en tête, vont se glisser dans les appareils individuels, smartphones et ordinateurs en particulier, anticipe Angelo Zino.



Elles vont aussi être demandées dans le secteur industriel, ainsi que celui des véhicules autonomes, poursuit l'analyste: "Ce sont des opportunités massives pour Nvidia."