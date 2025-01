Le casting de Miss Tahiti 2025 est ouvert !

Tahiti, le 27 janvier 2025 - Le comité organisateur de Miss Tahiti a lancé, ce samedi, les inscriptions pour l’édition 2025. Les candidatures resteront ouvertes jusqu’à la sélection des dix finalistes. Préparation intensive et engagement total sont au programme pour espérer succéder à Temanava Domingo.



Le comité organisateur de Miss Tahiti a officiellement lancé, depuis samedi, la recherche de celle qui succédera à Temanava Domingo, qui avait brillé en décembre dernier lors de l’élection de Miss France, terminant dans le Top 15. Le formulaire d’inscription est disponible sur la page Facebook de Miss Tahiti, et les candidatures resteront ouvertes jusqu’à la sélection des dix candidates finales.



Marie-Ange, membre du comité organisateur, a confié que le processus de sélection était déjà bien entamé : “Nous avons reçu une quinzaine de candidatures, ce qui correspond à la moyenne annuelle de candidature.” Elle ajoute que cette année, les gagnantes des concours de miss communale, tels que Miss Bora Bora ou Miss Arue, auront une place automatique parmi les dix finalistes, à condition qu’elles souhaitent participer. “Elles seront intégrées d’office à la compétition”, précise-t-elle.



Les candidates sélectionnées entreront en phase de préparation dès le début du mois de mars, avec des ateliers et des entraînements intensifs pour se préparer à la grande soirée d’élection. “Nous recherchons des jeunes femmes motivées, engagées, prêtes à s’investir pleinement dans cette aventure de trois mois. Ce n’est pas seulement une question de physique, mais aussi de maturité et de volonté”, rappelle Marie-Ange.



Des critères de sélection stricts



Comme pour tout concours de beauté, les participantes doivent répondre à certains critères. Cependant, ces derniers diffèrent quelque peu de ceux de Miss France, qui a récemment supprimé la limite d’âge et autorisé les tatouages. Le comité Miss Tahiti, lui, a choisi de maintenir des conditions précises. Ainsi, les candidates doivent : Être des femmes âgées de 18 à 28 ans ; être Polynésiennes d’origine par au moins un de leurs parents ou être nées au Fenua ; être célibataires (non mariées, non divorcées, non pacsées) et sans enfant ; ne pas avoir subi de transformations majeures (chirurgie esthétique) ; ne pas être tatouées ; ne pas avoir posé pour des photos ou des vidéos où elles apparaissent nues ou partiellement dénudées.



Bien que l’âge limite ait été reculé à 28 ans depuis l’an dernier, le comité Miss Tahiti a choisi de ne pas suivre l’exemple de Miss France en supprimant totalement cette restriction. Pour toutes celles qui rêvent de porter l’écharpe de Miss Tahiti, le rendez-vous est donné sur les réseaux sociaux du concours.