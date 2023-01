Le casting Nescafé Star est ouvert

Tahiti le 11 janvier 2023 - Le casting de la huitième édition de Nescafé Star est ouvert. Du 2 au 27 janvier, les amateurs et passionnés de chant sont invités à envoyer une prestation vidéo en message privé sur le Facebook de Nescafé. L’objectif, décrocher le titre de Nescafé Star lors de la finale le 3 juin prochain. Une seule condition pour participer, avoir plus de 16 ans.



En 2021, lors de la septième édition, plus de 70 demandes avaient été reçues par les organisateurs. Un jury composé de professionnels de la musique sélectionnera les 20 meilleures candidatures. Les artistes qui passeront cette première étape seront alors invités à interpréter une chanson dans les conditions du direct. Leur prestation sera par la suite diffusée à la télé, et seuls 12 d’entre eux seront sélectionnés pour participer à l’aventure Nescafé Star. “C’est une opportunité en or pour les jeunes talents et artistes de se faire connaître et de lancer leur carrière musicale. Les Polynésiens sont parfois timides, mais il faut vraiment qu’ils fassent le pas de participer parce qu’ils sont très talentueux en général”, explique le directeur de Nescafé, qui organise l’événement avec l’aide de TNTV.



Des épreuves éliminatoires départageront les artistes pour élire le grand gagnant du Nescafé Star. La lourde tâche de départager les talents revient encore une fois à Vaiana Perez, Tamatoa Kautai et Guillaume Matarere. La prestation vocale ne sera pas le seul critère pris en compte par les juges. L’interprétation et le potentiel artistique seront notés à part égale.

Grande nouveauté La grande finale, qui sélectionnera parmi six artistes le gagnant de Nescafé star, se déroulera le 3 juin. À l’occasion, les concerts seront diffusés en live. Le public sera alors appelé à voter pour son favori en direct. Au travers d’une multitude d’épisodes, le parcours et les avancées des artistes sera retracé. Répétitions, concert, petit portrait, de quoi s’attacher à l’un d’entre eux.

En avril et en mai, les candidats, chaperonnés par des artistes professionnels, participeront à la création de l’hymne Nescafé Star 2023. Les prime time des candidats seront diffusées tous les jeudis à 19 h 20 sur TNTV.



Grande nouveauté de cette année, les sessions privées de jam. Les candidats auront la chance de rencontrer des professionnels de la musique de Polynésie. Un partage d'expérience et une opportunité supplémentaire pour les candidats qui participeront à cette édition.



Des artistes maintenant reconnus se sont servis du Nescafé Star comme tremplin dans leur carrière musicale. On peut citer : Raimana Bareille, chanteur du groupe Pepena, Nescafé Star 2011 ; Maveana Manea, Nescafé Star 2015 ; Aniheitini Tepano, candidat Nescafé Star 2017, chanteur du groupe Koru et Teiho Toofa, du groupe Tuakana, finaliste en 2019, et d’autres encore…

Une expérience professionnalisante “C’est un concours de chant, mais c’est aussi une expérience qui dure sur plusieurs mois. Entre le début des castings et la grande finale, il y a plus de cinq mois qui s’écoulent. L’objectif, c’est vraiment d’accompagner les artistes, de ne pas les lâcher dans le grand bain. On souhaite former les artistes, pour leur donner toutes les chances de faire bonne impression sur scène. Une équipe de professeurs de chant au conservatoire est là pour ça. Elle est notamment composée de Bruno Demougeot, musicien local”, explique le directeur de Nescafé. Les candidats au titre du Nescafé Star seront invités à faire des reprises de chansons. “Les coachs vont les conseiller sur les choix musicaux et les techniques d’interprétations. Il y a tout un travail d’arrangement, il faut que ça plaise et que ça corresponde à la personnalité et à l’univers du chanteur”, développe Stéphane Mailion.



Aux cours des mois d’émissions, les chanteurs seront amenés à être interviewés. Ils seront confrontés aux critiques et à l'acclamation du public, et leur image sur les réseaux sociaux prendra plus d’importance. “Ils ont l’occasion durant tous ces mois, de travailler sur les nombreuses facettes que demande la carrière d’un artiste, à savoir être capable de répondre à des interviews, il faut être capable de s’exprimer, de parler de soi, de mettre en avant son travail, et de gérer son stress. Il faut apprendre à marquer des points auprès du jury aussi”, confie le directeur.

