

Le barreau de Papeete alerte sur l’IA

Tahiti, le 28 octobre 2026 - De retour de la Convention nationale des avocats à Toulouse, la délégation du Barreau de Papeete a réaffirmé son combat contre l'exercice approximatif du droit à l’aide de l’intelligence artificielle. Entre plateformes automatisées et intelligence artificielle non régulée, les avocats tahitiens défendent une exigence cardinale : la protection absolue du justiciable.



À Tahiti comme dans l’Hexagone, le “braconnage du droit” prospère. C’est le constat unanime dressé par la délégation du Barreau de Papeete, menée par sa bâtonnière, lors de sa participation remarquée à l’atelier “Défendre ensemble le périmètre du droit à l’ère du numérique et de l’IA” lors de la dernière Convention nationale des avocats, qui s’est tenue à Toulouse.



Face à la multiplication des plateformes automatisées, des legaltechs hors-la-loi et des officines de conseil improvisées, le message est clair : il ne s'agit pas d'un réflexe corporatiste, mais d'une ardente obligation de sécurité publique.

Sécurité et qualité : le rempart de la profession Rappelant les fondements légaux – notamment les lois de 1971 et 1990 qui réservent la consultation juridique et la rédaction d'actes aux professionnels qualifiés sous peine de sanctions pénales –, le Barreau rappelle ce qui distingue l'avocat de la simple machine. Seul le professionnel garantit un triptyque intangible : le secret professionnel, une déontologie rigoureuse et une assurance responsabilité civile.



À l’heure où l’intelligence artificielle séduit par ses promesses de rapidité, les avocats polynésiens rappellent que le droit ne se résume pas à des algorithmes froids ou à des formulaires préformatés. La stratégie sur mesure et l'écoute humaine demeurent irremplaçables.



Fort de l’adoption récente de la 4e édition du Vade-mecum de l’exercice du droit du Conseil national des barreaux (CNB), le Barreau de Papeete reste plus que jamais mobilisé pour garantir à chaque citoyen polynésien un accès au droit intègre, sûr et éclairé.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 28 Octobre 2026 à 17:47 | Lu 470 fois



