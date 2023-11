Le Team OPT renoue avec la victoire au Hawaiki Nui Va'a, grosse défaillance pour Shell Va'a

Bora Bora, le 4 novembre 2023 - Treize ans après son dernier succès au Hawaiki Nui Va'a, le Team OPT s'est offert sa troisième étoile sur la mythique course des Raromata'i. Temoana Taputu et ses partenaires se sont imposés sur la traversée entre Taha'a et Bora Bora et ont profité des galères de Shell Va'a pour l'emporter au général. Le Team Air Tahiti Va'a prend une nouvelle fois la deuxième place et les Shelliens, malgré cette contre-performance, s'invitent sur le podium de cette 30e édition.



Scénario de folie, vendredi, pour la troisième et dernière étape du Hawaiki Nui Va'a. Vainqueur des deux premières étapes et leader au général au moment d'aborder la traversée entre Taha'a et Bora Bora, l'équipage de Shell Va'a, victime de défaillances physique, a été contraint de terminer l'étape à cinq. Le Team OPT, qui pointait seulement à 1'42 des Shelliens au général, en a profité pour s'imposer à Matira en 4h29 et repasser devant pour signer leur troisième victoire au Hawaiki Nui, treize ans après leur dernier succès sur la mythique course des Raromata'i. Le Team Air Tahiti a pris la deuxième place à Bora Bora et termine également deuxième au général. Malgré une huitième place à Matira, David Tepava et ses protégés conservent leur place sur le podium.



Avec presque deux minutes d'avance sur le Team OPT, et quatre sur le Team Air Tahiti Va'a, à l'aube de l'ultime étape, on imaginait mal comment cette 30e édition du Hawaiki Nui pouvait échapper à Shell Va'a. Si les Shelliens n'ont pas été aussi impériaux cette année dans les îles Sous-le-Vent, notamment lors de la première étape entre Huahine et Raiatea, les repousser à près de deux minutes relevait d'un véritable exploit. A moins évidemment que l'équipage de Fare Ute ne soit victime d'une casse ou de défaillances physiques. Des aléas auxquels David Tepava et ses protégés étaient immunisés ces cinq dernières années. Mais malheureusement pour eux la roue a tourné ce vendredi au plus mauvais moment.

Narai Atger d'abord puis Keoni Sulpice D'abord au départ de Patio, le meilleur tatara va'a a été pour les équipes de Po Pora Te Hoe Mamu et d'EDT Va'a. Suivait ensuite Hinaraurea, le Team Air Tahiti Va'a, le Team OPT et la belle révélation de ce Hawaiki Nui, le Team Huahine. Shell Va'a en retrait sur ce départ naviguait aux alentours de la sixième, septième place et ç la lutte avec Paddling Connection et Arue Va'a. Mais de panique pour autant pour les Shelliens qui semblaient en contrôle. Car après près d'une heure de course, à la passe de Pai Pai, les jaunes de Fare Ute avaient fait leur retard pour revenir au contact de Temoana Taputu et des Postiers qui ont attaqué en premier la traversée du chenal entre Taha'a et Bora Bora. Kyle Taraufau et ses partenaires d'Air Tahiti pointaient à ce moment de la course à la cinquième place.



Il y a ensuite eu le choix des caps, déterminant pour rejoindre au plus vite la Perle du Pacifique. Le leader au général, Shell Va'a optait pour un cap direct vers la pointe de Turiroa et emmenait avec lui Kevin Céran-Jérulasémy et son Team Huahine. Le Team OPT et Air Tahiti avaient opté de leurs côtés pour un cap plus au nord. Et au bout de près de trois heures d'efforts dans une mer démontée, et au moment où tous les caps de sont rejoints, les Postiers et les Aviateurs avaient une petite avance sur Shell et le Team Huahine.



Puis les soucis et les galères ont commencé pour l'équipage fondé par Albert Moux. Positionné au poste de numéro 4, Narai Atger a été le premier a sauté à l'eau alors que le phare de Turiroa était en vue. Puis apparement victime de crampes, c'était au tour ensuite du vainqueur du Te 'Aito junior, Keoni Sulpice, au poste de fa'ahoro, d'abandonner ses camarades. Néanmoins Narai Atger a été en mesure de réembarquer à bord de la pirogue jaune pour terminer la course et suppléer son camarade. Mais le mal était fait. Le Team OPT et le Team Air Tahiti Va'a s'étaient envolés.

"On dédie cette victoire à tous les anciens qui sont passés avant nous" A la pointe de Turiroa, au bout de 3h30 de course, les Postiers caracolaient en tête et avaient déjà lâché les Aviateurs. Conscients ou pas que le leader au général terminait l'étape à cinq, Tutearii Hoatua et ses partenaires n'ont pas baissé de rythme jusqu'à la plage de Matira. Le Team OPT coupait ainsi la ligne d'arrivée en 4h29'00. Le temps de se remettre de leurs efforts et de s'informer sur l'écart avec Shell Va'a, qui n'avait pas encore rallier Matira, les Postiers se rendaient compte qu'ils venaient de mettre fin à une longue période de disette pour leur équipe. En effet 13 ans après leur dernier succès au Hawaiki Nui, les Temoana Taputu, Hitiroa Masingue, Tuatea Teraiamano et Hitiroa Masingue offraient leur troisième étoile à leur club. "On dédie cette victoire à tous les anciens rameurs qui sont passés avant nous", a déclaré un Temoana Taputu très ému sur la ligne d'arrivée. "On ne savait pas que Shell était à cinq.On a fait notre travail et on a poussé jusqu'à ce qu'on en pouvait plus", a indiqué de son côté le barreur, Hitiroa Masingue.



A plus deux minutes, le Team Air Tahiti Va'a, vainqueur à Matira l'an passé, prenait la deuxième place et remontait également au classement général en prenant la place de dauphin derrière le Team OPT. Le Team Huahine a terminé troisième de cette ultime étape mais l'écart était bien trop conséquent sur Shell Va'a pour espérer monter sur le podium au général. Néanmoins du côté de Kevin Céran-Jérusalémy l'objectit est rempli. "On visait une place dans le top 5 on y est. Mais rameurs n'ont que trois ans de rame dans les bras. On a encore le temps de préparer l'équipe pour les prochaines années", a confié le quintuple vainqueur du Te 'Aito.



Shell Va'a pour sa part franchissait la ligne d'arrivée à Bora Bora à une anecdotique huitième place à onze minutes du Team OPT. "On voulait arriver d'abord sain et sauf. Mais à la fin on était à la limite", a lâché un Charles Teinauri laconique et évidemment très déçu. Avec le décès de Kevin Kouider, les nombreux malaises de rameurs et le finish incroyable à Bora Bora, cette 30e édition du Hawaiki Nui restera à coup sûr dans les mémoires.

