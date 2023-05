Le Tavini vire en tête aux Raromata'i

Tahiti, le 30 avril 2023 – Si le Tapura l'avait emporté de 200 voix aux Raromata'i lors du premier tour, c'est le Tavini qui est sorti en tête avec autant d'avance au second.



L'écart est ténu, mais la tendance s'est bien inversée. Les Raromata'i étaient restées rouge à l'issue du second tour pour 211 petites voix. Elles ont basculé au bleu au second tour pour 180 voix dimanche soir.



Dans le détail, la commune de Tumara'a du président du SPC, Cyril Tetuanui, avait résisté à 15 voix près la semaine dernière. Elle est passée du côté bleu pour 21 voix dimanche. À Uturoa, chez le tāvana également Tapura Matahi Brotherson, l'avance du Tavini s'est légèrement creusée avec 186 voix d'avance au second tour. À Taputapuatea, c'est la confirmation également de la domination bleue à une centaine de voix près pour le maire rouge Thomas Mouthame. Sur Taha'a, en revanche, l'écart s'est réduit pour le Tavini. Sorti en tête avec 523 voix au premier tour, il ne l'emporte que de 88 suffrages au second. Les voix du Amuitahira'a de Martial Teroroiria semblent avoir fait leur petit effet.



Sur Bora Bora, Gaston Tong Sang écope d'un avertissement avec une avance de près de 700 voix au premier tour ramenée à 110 voix à peine au second. Même topo pour Huahine, où Marcelin Lisan avait plus de 300 voix d'avance au premier tour et n'en a plus que 150 dimanche soir. Enfin, Maupiti reste dans le giron de son tāvana Woullingson Raufauore, deuxième de la liste A Here ia Porinetia sur cette section. Outre cette percée à Maupiti, le parti vert et blanc de Nicole Sanquer apparaît effacé aux îles Sous-le-Vent. Il termine à 11% des voix sur l'ensemble, loin derrière les deux ténors séparés de 0,8 tout petit point…