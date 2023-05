Le Tavini garde le cap à Taiarapu-Est

Tahiti, le 30 avril 2023 - Le Tavini confirme sa supériorité dans les urnes sur la commune de Taiarapu-Est pour ce second tour des élections territoriales. Au premier tour, le Tavini était arrivé largement en tête avec 2236 voix (39,37%) contre 1256 (22,11%). Ce dimanche, le parti bleu a remporté une nouvelle franche victoire avec 3455 voix (49,91%) contre 2246 (32,44%), soit une avance 1209 voix. Le A Here ia Porinetia de Nicoles Sanquer et Nuihau Laurey, termine à la dernière place avec 1222 voix (17,65) avec tout de même 390 de plus qu’il y a deux semaines.