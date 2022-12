Le Tavini en séminaire à Moorea pour construire un "projet de société"

Tahiti, le 11 décembre 2022 - Le Tavini Huiraatira s'est réuni ce week-end à Moorea pour trois jours de séminaire sur la construction d'un "projet de société" après l'accession à indépendance.



Leurs adversaires autonomistes ne pourront pas dire cette fois-ci que les candidats du Tavini ont dissimulé leurs objectifs statutaires sur l'accession à l'indépendance. À quatre mois des territoriales, le Tavini Huiraatira a organisé ce week-end un nouveau séminaire à Moorea, après celui de Paea au mois d'octobre sur la colonisation, pour aborder cette fois-ci la question de la construction d'un "projet de société" dans le cadre d'une accession à la souveraineté. Trois jours de séminaire dans l'enceinte du temple protestant de Maatea à Moorea, qui ont rassemblé près de 300 militants et sympathisants du Tavini. Le vice-président du parti, Antony Géros, et le député de la circonscription, Tematai Le Gayic, notamment, ont participé aux ateliers portant sur des thèmes aussi divers que la "souveraineté économique" avec ou sans la France, la "refonte du programme éducatif", les "énergies renouvelables", "l'économie bleue", ou encore des réflexions autour des institutions, mais aussi du système de santé, de solidarité et même du sport.



Selon Antony Géros, interrogé ce week-end sur TNTV et Polynésie la 1ère, le parti indépendantiste entend utiliser ces consultations pour construire son programme pour les élections territoriales de 2023. La liste sera constituée et présentée entre janvier et février.