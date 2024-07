Le Tavini “content mais vigilant” sur les Marquises à l'Unesco

Tahiti, le 22 juillet 2024 – C'est ce vendredi 26 juillet que l'Unesco se prononcera sur le classement des îles Marquises au patrimoine mondial de l'Humanité. L'aboutissement d'un projet initié il y a 30 ans mais qui continue d'inquiéter certains élus du Tavini, le président du parti en tête. “On est plutôt content mais on reste vigilant”, a ainsi déclaré Oscar Temaru qui craint un “emmaillotage” des Marquises et une ingérence de l'État.





Plus que quelques jours avant d'être fixé sur le dossier marquisien. Et ça se passe en Inde où le comité mondial de l'Unesco doit en effet se prononcer, ce vendredi, sur la candidature des îles Marquises pour leur inscription au patrimoine mondial de l'Humanité. Un dossier qui tient à cœur aux Marquisiens qui verraient ainsi un rêve vieux de trente ans se réaliser. Les six hakaiki marquisiens se sont ainsi envolés ce lundi matin pour se rendre à New Delhi, accompagnés des ministres Taivini Teai (Agriculture et Ressources marines) et Ronny Teriipaia (Éducation).



Une bonne nouvelle a priori. Sauf pour le Tavini huira’atira qui est mi-figue mi-raisin sur ce dossier. “Je ne sais pas s'ils auront le droit à la parole là-bas puisque c'est la France qui doit intervenir”, a ainsi déclaré le président du parti, Oscar Temaru, qui avait invité la presse ce lundi matin à sa permanence pour évoquer ce sujet. Entouré de Vito Maamaatuaiahutapu, Mitema Tapati, Ruben Teremate et Marielle Kohumoetini, il a souhaité mettre en garde les Marquisiens sur l'“après”, sans pour autant être très clair pour exprimer ses craintes.



“On n'aura pas notre mot à dire” à New Delhi



“Est-ce que cette inscription va mieux protéger les Marquisiens ?”, s'est-il demandé, en se disant inquiet d'un “emmaillotage” des îles Marquises, à l'image de “ce qui s'est passé aux Comores”. Mais quel danger précis représente le classement du bien mixte Te Henua Enata - Les îles Marquises à ce patrimoine mondial de l'Unesco ? Difficile d'avoir une réponse claire. “On est plutôt content, mais on reste vigilant, parce qu'on n'aura pas notre mot à dire”, finit par lâcher Oscar Temaru.



Et pourquoi cette conférence de presse maintenant, alors que les six maires marquisiens viennent de partir ? La présence de deux ministres du gouvernement Brotherson n'est-elle pas rassurante ? “Ce sont des jeunes. Il y a une partie de notre histoire qu'ils ne connaissent pas”, répond Oscar Temaru, appuyé par Mitema Tapati et Vito Maamaatuaiahutapu qui semblent craindre tous les trois une sorte de hold-up culturel des îles Marquises orchestré par l'Unesco avec la complicité de l'État.



Une chose est sûre, ce dossier marquisien est apprécié différemment au sein du Tavini. Cet épisode n'est en effet pas sans rappeler celui du 28 avril dernier à Tarahoi, quand le Tavini a repoussé le vote de la résolution visant à affirmer le soutien de l'assemblée pour l'inscription des Marquises au patrimoine mondial de l'Unesco.