Le Tahiti d’antan revit au bal du Tiurai

PAPEETE, le 6 juillet 2018 - Relancé en 2017, le fameux bal du Tiurai est à nouveau organisé cette année. La première édition, avec 700 participants, a été un succès. Prévu dans les jardins de la mairie de Papeete, il sera animé par le Tribute to Tahiti d’Antan puis Kalou & friends à partir de 22 heures.



Le bal populaire du Tiurai a longtemps été une institution des festivités de juillet. Il rappelle à présent le Tahiti d’antan qui " a laissé de grands souvenirs dans le cœur des Polynésiens, nostalgiques des années 1950/1960, insouciantes et joyeuses ", résument les organisateurs.



Ils ajoutent, " Papeete avait alors une vie nocturne avec ses boîtes de nuit célèbres dans tout le Pacifique : le Quinn’s, le Col Bleu, le bar Lea… Chacune ayant ses musiciens et vedettes ". Quand arrivait le 14 juillet, le Tiurai, Papeete se métamorphosait.



C’était la fête !



" C’était la fête ! Des guirlandes multicolores soulignaient les rues les plus populaires, les quais se peuplaient de baraques… Des mini-restaurants offraient brochettes et veau à la broche… La soirée à ne pas manquer c’était le Bal du 14 juillet ! ".



Pour faire revivre cette époque, Christophe Longelin et Karl Brinckfieldt ont lancé le Bal du Tiurai il y a un an. " Pour une première édition, on a compté 700 personnes, ce qui est vraiment bien ", indique Christophe Longelin.



" La moyenne d’âge était autour de 50 ans, mais on a été très agréablement surpris de voir aussi des jeunes. On a été étonné de voir cette génération qui n’avait pas vécu le bal du 14 juillet lorsqu’il existait il y a vingt ans ." Devant ce succès, encouragé par l’intérêt porté à la soirée, Christophe Longelin et Karl Brinckfieldt ont proposé une deuxième édition.



L’événement va se découper en deux temps forts. Une première partie sera animée par l’orchestre Tribute to Tahiti d’antan. " Cet orchestre compte douze musiciens, des femmes et des hommes de l’ancienne et de la nouvelle génération ."



Patrick Noble, Maire Arai, Jo Nui, Raimana Bareille, Vaitiare Tuhoe, André Art seront notamment sur scène en première partie. À partir de 22 heures, le public pourra alors se mettre à danser, entraîné par Kalou & Friends. Pour faire une pause entre ces deux temps forts, le tirage au sort de la loterie désignera les gagnants du jeu. Un billet d’avion Papeete/Tokyo sera offert en 1er lot.