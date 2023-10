Tahiti, le 16 octobre 2023 - Le Sommet pour le tourisme durable du Pacifique s'est ouvert ce lundi au Hilton de Faa'a. De nombreux ministres du Tourisme du Pacifique, membres d'ONG, experts et professionnels de l'industrie étaient présents. Au programme de la journée, des échanges sur le caractère social et culturel du tourisme durable. L'événement se poursuit ce mardi avec l'organisation de tables rondes.



Le Sommet pour le tourisme durable du Pacifique s'est ouvert ce lundi après-midi dans les locaux du Hilton de Faa'a. Pour rappel, cet événement est organisé conjointement par le Pays et par la South Pacific Tourism Organization (SPTO) dans le cadre de la semaine du tourisme durable, qui se déroule du 16 au 20 octobre. Il rassemble des membres clés de l'industrie touristique de la région, tout comme différents ministres du Tourisme, élus, experts et représentants d'ONG, provenant, entre autres, de Nouvelle-Zélande, Kiribati, Australie, Fidji... Tous conscients que le tourisme durable a un rôle essentiel à long terme, dans leur développement économique et dans la qualité de vie de leur population.



À propos de ce sommet, Moetai Brotherson déclaré la semaine dernière, que le tourisme durable, “c'était réorganiser le secteur pour que dans dix générations, nous soyons toujours là à parler de tourisme” et apporter aux populations locales “un moyen de subsistance”. L'objectif de ce sommet est donc d'échanger sur ce sujet, afin que chacun puisse découvrir ce qui se fait dans les pays voisins, pour s'inspirer des pratiques écologiques en matière de tourisme, en fonction de la politique touristique en vigueur.



Autonomisation économique et développement culturel



Lors de la première journée de cet événement, des discussions autour de plusieurs sujets ont eu lieu. Après l’ouverture du sommet avec une prière et un discours du président du Pays, des échanges à caractère sociaux ont d’abord eu lieu, comme sur “l'autonomisation des communautés grâce au tourisme durable”, “l'amélioration de la considération des femmes et des genres grâce au tourisme” ou encore “le bien-être des communautés pour des destinations résilientes”. S'en sont suivis d'autres échanges, cette fois-ci axés sur la culture, avec des thèmes comme “le développement du tourisme autochtone” ou encore “la culture comme catalyseur du développement durable”.



Ce mardi, une nouvelle journée d'échanges et de tables rondes aura lieu. À noter qu'un Forum de la croisière et un conseil des ministres du Tourisme du Pacifique seront organisés les 18,19 et 20 octobre, toujours dans le cadre de la semaine du tourisme durable.