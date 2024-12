Le Royaume-uni rejoint le partenariat de libre-échange transpacifique

Londres, Royaume-Uni | AFP | dimanche 14/12/2024 - Le Royaume-Uni a rejoint officiellement dimanche le partenariat de libre-échange transpacifique (CPTPP), plus important accord commercial signé par le pays depuis le Brexit, et qui compte désormais 12 membres.



Le pays est le premier d'Europe à intégrer le CPTPP, qui regroupe ainsi 500 millions d'habitants et cumule entre 12 et 15% du PIB mondial.



Londres avait signé son adhésion au partenariat en juillet 2023 sous le précédent gouvernement conservateur, qui avait alors mis en avant les "milliards de livres sterling d'échanges supplémentaires" pour les entreprises britanniques grâce à cette alliance avec "certaines des économies les plus dynamiques au monde".



Selon Londres, cet accord pourrait accroître de 2,6 milliards de livres les exportations britanniques vers les autres pays membres.



Signé notamment par la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada et le Japon, le CPTPP, entré en vigueur fin 2018, est le plus important pacte de libre-échange de la région pacifique.



La Chine a fait acte de candidature mais plusieurs pays de l'alliance s'opposent à ce qu'elle la rejoigne.



Depuis sa sortie effective de l'Union européenne (UE) et du marché unique européen le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni cherche à nouer des accords commerciaux tous azimuts pour doper ses échanges internationaux.



Londres a notamment conclu des traités commerciaux avec l'UE et d'autres Etats européens, mais aussi avec des pays plus lointains comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou Singapour. Des discussions sont en cours avec l'Inde et les pays du Golfe.



En revanche, Londres a suspendu en janvier les négociations pour un accord avec le Canada, faute d'entente sur le volet agricole.



Le Royaume-Uni cherche aussi à conclure un traité commercial avec les Etats-Unis. Mais, déjà très hypothétique, il pourrait être encore plus difficile à conclure avec le retour imminent de Donald Trump à la Maison Blanche.