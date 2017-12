Le Rotary Club fête Noël avec le cœur !

PAPEETE, le 21 décembre 2017- Le Rotary Club de Papeete-Tahiti a organisé jeudi au foyer Te Aho Nui à Pirae la 12e édition du "Noël du cœur". Cet évènement a été l'occasion pour une quinzaine d'enfants, séparés de leurs familles souvent par décision de justice, de faire la fête pour Noël et de recevoir des cadeaux.



" C'est toujours un moment fort de venir ici, de voir les sourires de ces jeunes enfants pendant ce Noël du cœur, quand on connaît la vie difficile qu'ils ont" , exprime avec sensibilité le président du Rotary Club de Papeete-Tahiti Mourad Mikou lors de la petite fête organisée par l'association jeudi dans le fare pote'e du foyer Te Aho Nui à Pirae.

"Il y a 12 ans, un ami, Jean-Jacques Delarce, m'a parlé de ce foyer. J'ai alors décidé avec le Rotary d'organiser une fête de Noël pour ces enfants maltraités et de leur offrir des cadeaux " , explique avec passion Georges Alezrah, l'un des piliers de ce Noël du cœur.

Grâce à cette belle initiative, les sourires étaient présents sur ces jeunes visages ce jeudi à la vue des nombreux cadeaux trônant sous le grand sapin de Noël et pendant les ateliers organisés.



Ces jeunes enfants, accueillis dans le foyer, sont confrontés à des parcours de vie douloureux. "Les enfants placés dans notre foyer le sont généralement sur décision de justice. Ils sont souvent repérés à l'école par les professeurs. S'il s'avère que les enfants ont été maltraités physiquement ou sexuellement, ils sont alors retirés de leurs familles et placés dans notre foyer. Les fratries sont accueillies ensemble" , précise la directrice de l'établissement Hina Largeteau.

Les enfants logés dans le foyer sont âgés de 3 à 12 ans. Sur les 16 places de l'établissement, deux sont toujours laissées disponibles pour accueillir en urgence du jour au lendemain des enfants.

"Le foyer accueille normalement des enfants pour une durée allant jusqu'à 6 mois, toutefois parfois faute de solutions à long terme, lorsqu'un retour à domicile n'est pas possible ou qu'il est difficile de placer l'enfant dans une famille d'accueil, certains d'entre eux restent ici", déplore la directrice, "pour qui le placement dans ce foyer doit rester temporaire".

Et hier, tous ces enfants étaient comme tous les enfants du monde, plus qu'impatients d'ouvrir les cadeaux que leur avait amenés le Père Noël.