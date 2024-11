Le Reef Tahiti Nui Festival prépare sa 2e édition

Tahiti, le 22 octobre 2024 - Le week-end des 7 et 8 décembre aura lieu la deuxième édition du Reef Tahiti Nui Festival. Organisé par le club Tahiti Nui Surf, cet événement permet à tous les amoureux du surf et du bodyboard de 18 ans et moins de s’amuser dans un cadre festif et convivial. C’est l’occasion pour tous de venir voir la génération montante du surf polynésien, mais aussi de surfer les vagues en mode compétition pour la première fois.



Le surf polynésien met ses jeunes en avant. Et quoi de plus démonstratif que de pouvoir les observer dans les magnifiques vagues de Papara. Depuis longtemps ancré dans la culture polynésienne, le surf montre au fil du temps qu’il est l’instrument de la jeunesse. S’amuser dans les vagues, faire des figures, sauter… de nombreux jeunes s’adonnent à ce sport fait pour eux. Certains montrent un très bon niveau et peuvent se permettre de participer aux compétitions majeures de l’île, mais d’autres, qui ne sont pas encore prêts, n’ont pas beaucoup d’opportunités pour se tester en concours. C’est là que le Reef Tahiti Nui Festival prend tout son sens. Créée l’année dernière par l’intermédiaire du Tahiti Nui Surf Club, cette compétition est spécifiquement réservée aux 18 ans et moins et permet à tout le monde de participer. Que l’on ait 10 ans et moins, 14 ans et moins, 18 ans et moins, que l’on soit fille ou garçon, chacun peut trouver sa place à ce rendez-vous sportif.



“On avait envie de créer un événement différent. Il n’y a pas beaucoup de compétitions pour les jeunes qui ne peuvent pas encore concourir dans les Open Masters organisés sur l’île”, explique Steven Pierson, ancien surfeur professionnel et surtout coach “jeunes” au Tahiti Nui Surf Club. “On s’est dit que c’était important pour eux de pouvoir se tester en compétition. Les grandes nations du surf comme l’Australie ou la France organisent des compétitions presque tous les week-ends pour les jeunes. Mais on voulait aussi rassembler tous les jeunes licenciés ou non, du surf et du bodyboard, pour qu’ils se retrouvent tous au même endroit et puissent partager et échanger durant ces deux jours. Beaucoup de super lots sont prévus, ça va être un moment formidable. On a envie cette année de voir de plus en plus de jeunes, des plus petits aussi, venir s’éclater dans les vagues, sans stress ni pression, juste pour le plaisir. Et même si c’est une compétition, le but, c’est de se lâcher, de s’amuser ensemble.”



Autour de cette compétition, le club voulait aussi créer un événement pour la commune de Papara. Des animations seront organisées sur place : initiation au paddle dans la rivière, toboggan gonflable, stand de bain de glace, massages, buvette. Un tournoi de beach soccer est aussi en prévision : “Nous sommes en train de travailler sur son organisation avec la Fédération tahitienne de football pour que tout le monde puisse participer à sa manière à cet événement”, indique le club.



Deux dates à retenir donc : les 7 et 8 décembre prochain à l’embouchure de Taharu’u pour un week-end festif autour du surf et des activités de plein air sur le site de Papara.