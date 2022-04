Le RSMA de Hao se concrétise pour un déploiement en deux temps

Tahiti, le 26 avril 2022 – La compagnie de formation professionnelle du RSMA à Hao s’installera dans un premier temps dans l’ancienne école de l’atoll en attendant la construction des infrastructures définitives d’ici mi-2024. Deux conventions de location ont été signées la semaine dernière entre l’État et la commune, pour permettre la concrétisation de ce projet dès juillet prochain.



C’est un engagement pris par Emmanuel Macron, lors de sa visite en Polynésie au mois de juillet dernier : L’installation d’une 4e compagnie de formation professionnelle du Régiment du service militaire adapté (RSMA-Pf) à Hao. Le projet prend corps depuis la signature, le 20 avril dernier, par le haut-commissaire et la tāvana de Hao, des conventions de location permettant l’installation de cette structure sur l’ancienne base arrière du Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP). Il s’agit d’infrastructures communales existantes, telles que l’ancienne école ou les bureaux dans l’abri de survie que l’Etat prend à bail pour une durée de cinq ans. Ces installation doivent abriter le RSMA de Hao durant la phase transitoire de son installation. La seconde convention concerne le terrain de 4,9 hectares où sera implantée définitivement le RSMA de Hao. Le bail est conclu pour une durée de 30 ans. 4e compagnie.



En attendant mi-2024



L’installation du RSMA est prévue en deux temps à Hao. Dans l’attente de la construction des infrastructures définitives pour l’accueil des volontaires et des cadres, une première phase transitoire, est prévue avec l’occupation des locaux loués à la commune de Hao. Dans un deuxième temps, il s’agira d’installer la compagnie dans ses infrastructures définitives qui doivent encore être construites : salles de cours, restauration, espaces pédagogiques, bureaux, ateliers, etc. Ils seront construits le terrain communal loué par l’État. Entre juillet et septembre prochains, plus d’une trentaine de cadres, volontaires techniques et stagiaires du RSMA-Pf intègreront la nouvelle unité de Hao. L’augmentation progressive des effectifs est prévue jusqu’à mi-2024 avec, à terme, un objectif d’une centaine personnes affectés.



Dans l’immédiat, un chantier pédagogique a été organisé du 10 au 19 avril dernier, avec les volontaires stagiaires de la filière Agent d'entretien du bâtiment de Arue. Le détachement a ainsi pu réaliser plusieurs travaux de réfection des locaux qui accueilleront les premiers effectifs pour la phase transitoire qui débute en juillet prochain.