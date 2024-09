Le RSMA-Pf s’engage pour la semaine de la presse

Tahiti, le 15 septembre 2024 – Le Régiment du service militaire adapté (RSMA) prête main-forte à l’organisation de la prochaine semaine de la presse et des médias dans l’école avec ses moyens logistiques.



Dans le cadre du dispositif national “La semaine de la presse et des médias dans l’école”, le colonel Gerlinger, commandant le RSMA de Polynésie française, Heifara Cros représentant le ministre de l’Éducation et de l’enseignement supérieur en charge de la culture et Thierry Terres, vice-recteur de Polynésie française ont signé, ce vendredi 13 septembre, un protocole de partenariat.



À ce titre, la 2e compagnie de formation professionnelle de Arue, en particulier la filière “AMA – magasinier” et la filière “CTR - Conducteur de transports routiers”, ont été sollicitées pour apporter une aide logistique à la DGEE afin organiser la prochaine édition de la semaine de la presse et des médias dans l’école (SPME).



Le chef des deux filières et la professeure des écoles mise à disposition vont s’attacher à proposer un projet pédagogique conforme aux objectifs définis dans le projet “SMA 2025„”, en particulier dans la dynamique de complémentarité entre les enseignements académiques assurés par les professeurs et ceux, professionnels, assurés par l’encadrement militaire du régiment. Il s’agit également d’un projet citoyen qui s’inscrit dans une démarche répondant au projet global du RSMA-Pf (citoyenneté, acquisition des savoirs de base et lutte contre l’illettrisme).



Pour rappel, le dispositif national “La semaine de la presse et des médias dans l’école (SPME)”, a pour objectif d'aider les élèves des collèges et lycée à comprendre le système des médias, former leur jugement critique, développer leur goût pour l'actualité et se forger leur identité de citoyen. Les enseignants des collèges et lycées inscrits participent avec leurs élèves à cette opération organisée par la DGEE, en particulier les professeurs documentalistes.