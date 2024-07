Le RN en tête loin de la majorité absolue, les macronistes aidés par les désistements, selon l'Ifop

Paris, France | AFP | jeudi 04/07/2024 - Le Rassemblement national et ses alliés obtiendraient entre 210 et 240 sièges à l'issue du second tour des législatives, loin des 289 nécessaires pour une majorité absolue, alors que la macronie atténuerait sa forte chute, selon un sondage Ifop paru jeudi.



A trois jours d'un scrutin qui s'annonce historique, le Rassemblement national et ses alliés issus de la droite et menés par Eric Ciotti feraient élire entre 210 et 240 députés selon l'Ifop, quand le même institut jugeait qu'ils pouvaient espérer une trentaine de sièges supplémentaires avant les désistements de l'entre-deux tours.



A l'inverse le camp présidentiel pourrait envoyer entre 95 et 125 députés à l'Assemblée nationale selon cette enquête d'opinion, alors que les projections de l'Ifop le créditaient de 60 à 90 sièges à l'issue du premier tour.



Dans tous les cas le Nouveau Front populaire passerait devant, avec 170 à 200 députés élus.



La droite obtiendrait quant à elle 25 à 45 sièges.



Dans cette enquête pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, l'institut estime à partir de ses questionnaires que 68% des électeurs des 466 circonscriptions qui restent à pourvoir prévoient d'aller voter dimanche. Un nombre à comparer aux 69,2% de participation au premier tour dans ces mêmes territoires selon l'Ifop.



Toujours selon ce sondage 92% des électeurs se disent sûrs de leur choix de vote.



Ce sondage a été réalisé du 3 au 4 juillet, auprès d'un échantillon de 1.916 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 2.009 personnes majeures, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur se situe entre 1,1 et 2,5 points.