Le Punaauia Rugby Club ne rate pas sa rentrée

Tahiti, le 10 juillet 2020 – Le Punaauia Rugby Club s'est imposé jeudi soir face à au Arue XV Mili sur le score de 20-5, en ouverture de la première journée du championnat.



Le championnat de rugby a repris ses droits jeudi soir à Fautaua. Si une journée avait déjà était jouée avant la suspension dû à l'épidémie de coronavirus, la Fédération polynésienne de rugby a décidé de remettre le compteurs à zéro pour la reprise des hostilités.



Ainsi pour lancer cette première journée de ce nouveau championnat, le public a eu droit à une confrontation entre le club du Arue XV Mili, vice-champion en titre, et le Punaauia Rugby Club, très impressionnant lors du Challenge à 10 disputé en février dernier.



Après un début de match équilibré, où les deux équipes inscriront chacune un essai non transformé (5-5), les hommes de Thomas Lozano, entraineur du Punaauia RC, ont pris l'ascendant sur leurs adversaires. Les joueurs de la côte ouest ont ainsi occupé pendant de longues minutes le camp de Arue, avant de franchir et d'aplatir une deuxième fois dans la zone d'en-but (10-5). Puis l'ouvreur de Punaauia, Florent Allegre, est venu percer le rideau défensif avant d'envoyer un coéquipier à l'essai. 15-5 à la pause pour les orange.



En deuxième mi-temps, le Punaauia RC a poursuivi sa domination. Encore une fois, Florent Allegre, très à son aise jeudi soir, a réussi à déborder la défense des vice-champions en titre, permettant ainsi à son équipe d'inscrire un quatrième essai (20-5). Le score ne bougera plus, et Punaauia réussit un joli coup pour la reprise. "C'est un premier match et franchement je suis plutôt contents des joueurs. Ils ont fait exactement ce qu'on leur demandait. Aller les chercher, ne pas les laisser jouer. Et puis en deuxième mi-temps j'ai dit à mon ouvreur et à mon centre d'attaquer la ligne d'avantage. Ca a ensuite libéré des espaces derrières et on en a profité", a indiqué Thomas Lozano à l'issue de la rencontre.



Du côté de Arue et de Patrice Lefort, coach de l'équipe, l'optimisme était de mise. "La défaite est là pour la reprise ce n'est jamais positif. Mais j'ai perdu quasiment un tiers de mon effectif par rapport à la saison dernière où l'on finit vice-champion. On a du faire jouer beaucoup de jeunes joueurs. Mon objectif c'est de faire progresser l'équipe. On n'a joué qu'un match et tout est encore possible", a confié l'intéressé.



La première journée de championnat se poursuit samedi avec l'entrée en lice du Pirae Rugby Club, champion en titre, qui sera opposé au Faa'a Rugby Aro.