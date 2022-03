Le Pirae Volley-ball domine Tiarei et conserve son titre de champion

Tahiti, le 5 mars 2022 – C'est dans une ambiance électrique que le Pirae Volley-ball a dominé, samedi, Tiarei sur le score de 3 sets à 0 (25-20, 25-21, 25-15). Ce succès permet aux hommes d'Abel Temarii de conserver leur titre de champion en Fédéral A.



Si le Pirae Volley-ball et Tefana ont dominé le championnat fédéral ces dernières années, les deux cadors ont été embêtés cette saison par Tiarei qui a fait plus que perturber l'ordre établi. Au moment d'aborder, ce samedi, leur 10e et dernier match de l'exercice 2021/2022 face à Pirae, la formation de Hitia'a o te ra, leader au classement était en parfaite position pour mettre fin à l'hégémonie des orange. Avec deux points d'avance et un set-average à leur avantage, Tiarei n'avait besoin d'empocher que deux sets face à Pirae pour décrocher le sacre. Sauf que la tâche s'est avérée être plus ardue pour la formation entrainée par Edouard Paofai, privée samedi de son maitre à jouer, Yoann Paofai, malade.



Une absence plus que préjudiciable pour Tiarei qui n'a pratiquement rien pu faire face au champion en titre qui s'est imposé sur le score sans appel de 3 sets à 0, permettant donc aux PVC de conserver son bien.

Chambrages contre chambrages C'est dans une salle de Pirae chauffée à blanc et totalement acquise aux orange que s'est disputé ce choc. Bien plus tranchant dans tous les compartiments du jeu et face à une équipe de Tiarei trop inconstant, Pirae a remporté le premier set sur le score de 25-20. Dans la deuxième manche, le même scénario s'est répété, avec une équipe de Hitia'a o te ra qui s'est accrochée comme elle a pu, avant de craquer au fur à mesure sous les smashs et les contres de coéquipiers de Vatea Tauraa qui empochaient le gain de la manche sur le score de 25-21. "C'est vraiment l'équipe qui a fait du bon boulot au cours du match. En défense et au contre on a été solide mais ce qui nous a permis de faire la différence c'est notre cohésion d'équipe", a indiqué le réceptionneur-attaquant orange.



Le troisième set a ensuite ressemblé à un long calvaire pour les joueurs de Tiarei qui se sont cassés les dents sur un solide block orange. Et les nombreux chambrages de la part du public et des joueurs du PVC allaient obligé les abrites à interrompe un moment la rencontre, le temps de faire retomber la température. Mais même cette pause improvisée n'allait pas sauver Tiarei qui s'est lourdement incliné dans ce troisième set sur le score de 25-15, offrant donc le sacre une nouvelle fois à Pirae.



"C'est la première saison que l'on dispute en Fédéral A et termine deuxième derrière une grosse équipe. On a une équipe jeune et l'on reviendra encore plus fort l'année prochaine", a lancé Edouard Paofai à l'issue de la rencontre. On a hâte d'y être.

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 5 Mars 2022 à 22:33 | Lu 303 fois