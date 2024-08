Le Pays veut inciter les armateurs à renouveler leur flotte

Tahiti, le 6 août 2024 – Actuellement, 40% de la flotte assurant le transport de fret entre les îles dépasse les 40 années de service. Cette situation est préoccupante et dangereuse, car ces navires vieillissants sont plus susceptibles de tomber en panne, avec des risques de pénuries, notamment dans les archipels. Conscient de cette menace, le gouvernement souhaite encourager les armateurs à renouveler leur flotte en offrant des crédits d'impôt aux entreprises.



En Polynésie, 20 navires s'affairent pour approvisionner les cinq archipels en vivres et carburant ou pour le transport de passagers. Cependant, 40% d'entre eux ont plus de 40 ans dans un contexte où l’âge moyen de la flottille est de 27,7 ans. Un âge considérable, sachant que le retour sur investissement pour un navire est de 30 ans. Chaque année, plus de 460 000 tonnes de fret sont acheminées à travers le Fenua. Les caboteurs, comme tous les moyens de transport, ne sont pas éternels et, avec le temps, deviennent plus susceptibles de tomber en panne, risquant de paralyser plusieurs dessertes.



Ce fut le cas l'année dernière avec la panne technique du Maris-Stella IV, qui avait entraîné un réaménagement urgent de la desserte des Tuamotu-Ouest et la nécessité de mesures de remplacement pour la population. Conscient de cette menace, le gouvernement souhaite inciter les armateurs à renouveler leur flotte en offrant des crédits d'impôt pouvant atteindre 30% de la valeur des navires. “Nous avons entériné cette décision en conseil des ministres la semaine passée. Chaque année, nous pourrons octroyer 1,5 milliard de francs en crédits d'impôt, ce qui représente environ un nouveau navire par an”, a expliqué Jordy Chan, le ministre en charge des transports maritimes, ce mardi lors d'une conférence de presse. “Nous espérons que cela incitera les compagnies à renouveler et développer leur flotte, évitant ainsi les pannes et les problèmes d'approvisionnement.”



Déjà 6,7 milliards de francs défiscalisés



Il est également à noter que le gouvernement a octroyé des défiscalisations totalisant 6,7 milliards de francs au cours des deux dernières années pour des navires récemment mis en service ou prochainement opérationnels. Parmi les caboteurs déjà en activité, citons le Hava'i du groupe SNP en 2023, avec une capacité de 2000 tonnes de fret, ainsi que l'Apetahi Express et l'Aremiti 5 du groupe Degage. “Le Vaitere 2 sera mis en service ce mercredi pour desservir les îles Sous-le-Vent, appartenant au groupe Moarii”, a ajouté le ministre. La desserte des Raromatai représente un marché extrêmement lucratif pour les armateurs, totalisant 43% du trafic de fret global en Polynésie. Pour 2025 et 2026, le Hawaikinui 2, en remplacement de l’actuel Hawaikinui, est attendu en 2025.



Le Dory 2 remplacera également son prédessesseur sur la desserte des Tuamotu-Ouest en 2026. “En plus de sa capacité de fret de 950 tonnes, il pourra accueillir 150 passagers. C'est une avancée majeure pour cette partie de l'archipel, où aucun navire actuel n'a de capacité d'accueil de passagers”, note le ministre. Enfin, l'Aranoa du groupe Wong et le Na Hiro e Pae de la société Fifi Terou viendront renforcer la desserte des Australes. “Ces deux navires cargos mixtes, avec leurs importantes capacités de tonnage de fret, pourront également transporter des passagers.” Ils effectueront respectivement 16 et 28 voyages par an.