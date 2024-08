Le Pays s'intéresse la charte Romain Jacob

Tahiti, le 8 août 2024 - Le Pays s'est intéressé ce mercredi, au CHPF, à la charte Romain Jacob, en présence d’un neurochirurgien français, membre du comité national de cette charte. Avec cette signature, la Polynésie s’engagerait à promouvoir la sensibilisation, la formation du personnel médical et social, ainsi que l'organisation nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.



Le Pays souhaite établir une feuille de route pour améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. En effet, ce mercredi, Nathalie Salmon, déléguée interministérielle au handicap, a rencontré au CHPF Timothée de Saint-Denis, neurochirurgien à l’hôpital Necker à Paris et membre du comité national de la charte Romain Jacob.



C’est justement cette charte qui était au cœur des discussions. Elle vise, à travers plusieurs axes, à améliorer l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. Elle permet notamment d’améliorer l’accessibilité, le droit au répit, l’aide aux aidants, ainsi que l’accueil, la prise en charge et l’accompagnement de ce public aux besoins spécifiques. La charte encourage également la diffusion des bonnes pratiques et la coordination du parcours de santé des personnes en situation de handicap, afin de garantir leur pleine citoyenneté et une prise en charge de qualité.



Si rien n'est encore signé, les futurs signataires s'engageront dans la voie de l’égalité en promettant de promouvoir la sensibilisation, la formation du personnel médical et social, ainsi que l'organisation nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de cette population, tout en valorisant l'autonomie et la participation active des personnes handicapées.



Rédigé par Thibault Segalard le Jeudi 8 Août 2024 à 10:38 | Lu 828 fois