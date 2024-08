Le Pays s’engage dans la lutte contre le dopage

Tahiti, le 14 août 2024 - Le gouvernement a adopté ce mercredi en conseil des ministres un projet de loi relatif à la lutte contre le dopage. Avec ce texte, le Pays souhaite traiter ce sujet de santé publique mais également remplir ses obligations dans le cadre des Jeux du Pacifique qui se tiendront à Tahiti en 2027. L’organisation des premiers contrôles est prévue pour fin 2025.



Le Pays veut s’engager dans la lutte contre le dopage. En effet, ce mercredi, le gouvernement a adopté un projet de loi du Pays relatif à la lutte contre le dopage. Ce projet de réforme s’inscrit dans une « logique de progrès dans la lutte contre le dopage pour les sportifs du Pays ». Pour rappel, les premières restrictions en matière d’usage de produits dopants dans le cadre de l’activité physique et sportive ont été mises en place en 1988 en Polynésie. Quelques années plus tard, le Pays a abordé la lutte contre le dopage sous le prisme de la protection de la santé des sportifs, en accord avec la mise en œuvre du programme mondial antidopage et du code mondial antidopage (CMA).



Dans la poursuite de cette logique, et pour permettre la mise en conformité de la réglementation applicable en Polynésie française avec les principes du CMA, le Pays se dote aujourd’hui d’un ensemble de textes assurant l’indépendance des actions menées en matière de lutte contre le dopage, qu’il s’agisse de contrôles ou de sanctions. Cette dissociation entre les différentes fédérations sportives et un organisme de contrôle est essentielle pour garantir l’efficacité des actions de répression.



Les Jeux du Pacifique dans le viseur



Cette démarche s’inscrit également dans la perspective de l’accueil des Jeux du Pacifique qui se tiendront à Tahiti en 2027. Ainsi, la Polynésie a l’obligation d’adopter et de tenir compte des recommandations édictées dans le code de l’Agence mondiale antidopage, bien que les contrôles antidopage lors de cet événement relèveront des organisations internationales.

Avec ce projet de loi, le Pays pose donc le socle d’une réglementation applicable aux sportifs polynésiens dans le cadre des manifestations sportives locales. Cette démarche impose le respect strict de certaines des dispositions du CMA, telles que celles relatives à la liste des produits prohibés ou aux sanctions. La Polynésie peut cependant adapter les autres obligations à ses spécificités.

Enfin, avec ce projet de loi, le gouvernement souhaite assurer la protection de la santé des sportifs et intensifier la lutte contre le dopage. Pour ce faire, les budgets seront calibrés afin de coordonner les actions de prévention dès le deuxième trimestre 2025. L’organisation des premiers contrôles est, quant à elle, prévue pour fin 2025.