Le Pays convié à l'inauguration du Musée des Austronésiens en Chine

Tahiti, le 21 août 2024 – Ce mardi le ministre de la culture, Ronny Teriipaia, a reçu le consul de la République populaire de Chine en Polynésie. L'occasion d'aborder plusieurs thématiques, dont l'inauguration prochaine du Musée des Austronésiens dans la ville de Pingtang en Chine et l'inscription au registre des monuments historiques de la partie inférieure du cimetière chinois de Arue.



Rencontre fructueuse ce mardi entre le ministre en charge de la culture, Ronny Teriipaia, et le consul de la République populaire de Chine en Polynésie. À l'ordre du jour, plusieurs sujets dont l'inauguration prochaine du Musée des Austronésiens dans la ville de Pingtang, province de Fujian en Chine. Un événement prévu fin octobre prochain où devrait se rendre une délégation polynésienne à laquelle devrait se joindre la vice-présidente du Pays.



Cette rencontre entre le ministre et le consul de la République populaire de Chine en Polynésie a également été l'occasion d'aborder l'inscription au registre des monuments historiques de la partie inférieure du cimetière chinois du "Chemin du repos éternel" situé à Arue. À ce titre, le ministre de la culture s'est dit favorable au lancement de la procédure du classement du site, en relation avec l'association culturelle chinoise Si Ni Tong.