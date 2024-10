Le PIMS : un outil clé pour la saison cyclonique

Tahiti, le 23 octobre 2024 – Le haut-commissariat vient de lancer le Plan individuel de mise en sûreté (PIMS), un document qui se veut précieux en vue de la prochaine saison cyclonique. Cette brochure, prête à être imprimée, rassemble toutes les informations nécessaires pour faire face aux risques majeurs tels que les inondations, tempêtes...



Le haut-commissariat a récemment présenté le Plan individuel de mise en sûreté (PIMS), un document qui se veut être précieux en vue de la prochaine saison cyclonique. Cette brochure, prête à être imprimée, rassemble toutes les informations nécessaires pour faire face aux risques majeurs tels que les inondations, tempêtes, ou encore les accidents industriels. Le plan détaille les comportements à adopter face à ces dangers, allant de l'identification des risques à la préparation d'un kit d'urgence, et aux mesures à prendre en cas d'alerte.



“Le PIMS propose une méthode simple et accessible à tous, en quelques minutes seulement, grâce à un document synthétique”, explique le haut-commissariat. “En constituant votre PIMS, vous identifiez les risques qui vous entourent et associez les comportements de sauvegarde adaptés, afin de réduire votre vulnérabilité en cas d'événement. Quelques minutes suffisent pour vous préparer et renforcer la sécurité de vos proches.” La brochure est disponible en téléchargement sur le site web du haut-commissariat et est proposée en français, tahitien et anglais.