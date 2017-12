Le PDG d’Ericsson France reçu par Jean-Christophe Bouissou

PAPEETE, le 9 décembre 2017 - Le ministre en charge du numérique, Jean-Christophe Bouissou, a reçu, vendredi après-midi, Franck Bouetard, président-directeur général d’Ericsson France et Anne Cronimus, Vice-présidente KAM Opérateurs stratégiques d’Ericsson France.



Après une présentation du groupe Ericsson et de son accompagnement de l’opérateur Vini, les échanges ont porté sur les perspectives et les enjeux de la transformation digitale en Polynésie française. Cela a été l’occasion, pour le ministre, de revenir sur la journée et le plan d’action Smart Polynesia, et de présenter les projets à court et moyen terme de développement de notre écosystème numérique.



Le ministre a pris note avec intérêt du retour d’expérience exprimé par Franck Bouetard et, en particulier, des avancées de la Suède dans le domaine de la télémédecine.