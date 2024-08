Le Nouveau Front populaire dénonce "l'inaction grave et délétère" de Macron et se dit "prêt" à gouverner

Paris, France | AFP | jeudi 22/08/2024 - Les représentants du Nouveau Front populaire (NFP) et leur candidate à Matignon Lucie Castets ont dénoncé jeudi "l'inaction grave et délétère" d'Emmanuel Macron et se sont dits "prêts" à gouverner, à la veille de leur rencontre à l'Elysée en vue de la nomination d'un Premier ministre.



Dans une lettre adressée aux Français, les quatre partenaires du NFP (LFI, PS, PCF, Ecologistes) et Mme Castets déplorent que le président de la République "tergiverse plutôt que de tirer les conséquences" des législatives qui ont vu la gauche unie obtenir le plus fort contingent de députés (193), mais sans majorité absolue (289).



"Il est plus que temps maintenant de passer à l’action: comme dans toutes les démocraties parlementaires, la coalition arrivée en tête doit pouvoir former un gouvernement et se mettre au travail", martèlent les représentants du NFP. "Nous y avons travaillé tout l'été. Nous sommes prêts", affirment-ils.



"Combien de temps allons-nous continuer comme si rien ne s'était passé au début de l'été ?" interrogent les signataires de la lettre, jugeant que "l’inaction du président de la République est grave et délétère".



Le résultat des élections législatives "oblige en premier lieu celui qui l'a provoqué", écrivent les responsables de gauche, qui assurent que leur gouvernement "s'attèlera dès les premières heures de sa nomination" à marquer "une rupture" avec les "politiques passées".



Les représentants du NFP se disent "convaincus" que l'absence de majorité absolue ne sera pas un frein à l'action : "Qui refusera l'augmentation du pouvoir d'achat ?". "Les parlementaires rendront compte de leurs votes, et les citoyennes et citoyens en seront témoins", indique le NFP.



Les responsables de gauche réaffirment également plusieurs points de programme en matière de diplomatie. "Nous œuvrerons pour faire échec à la guerre d'agression de Vladimir Poutine", "pour obtenir le cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages", "nous agirons pour la reconnaissance immédiate" de la Palestine.



Les signataires de cette lettre (l'Insoumis Manuel Bompard, le socialiste Olivier Faure, le communiste Fabien Roussel, l'écologiste Marine Tondelier ainsi que leur Première ministre putative Lucie Castets) seront reçus vendredi à 10H30 à l'Elysée, avant les représentants de la droite républicaine et des macronistes dans l'après-midi. Jordan Bardella, Marine Le Pen et leur allié Éric Ciotti sont, eux, conviés lundi. L'Elysée a fait savoir que le président souhaitait "avancer vers la constitution d’une majorité la plus large et la plus stable possible au service du pays".

le Jeudi 22 Août 2024 à 07:01 | Lu 64 fois