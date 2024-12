Le Noël des solidarités rassemble 2 000 personnes à Paofai

Vendredi, toute la journée, les familles ont pu profiter d’une journée récréative au parc Paofai. Le Noël des solidarités a offert des activités, le repas mais également des bons cadeaux.



À l’occasion des fêtes de fin d’année, la vice-présidente de la Polynésie française et ministre des Solidarités et de la Famille, en collaboration avec la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), a organisé le Noël des solidarités ce vendredi toute la journée. L’événement s’est déroulé au parc Paofai.



Activités et bons cadeaux



Quinze prestataires ont mis à disposition des stands de maquillage, sculpture sur ballon, jeux vidéo, photobooth… mais aussi des toboggans et ateliers de cuisine. Le repas du midi et 400 bons de 6 000 francs chacun ont été offerts aux familles désignées par les professionnels de la DSFE. Pas moins de 2 000 personnes ont profité de la journée.



Offrir autre chose aux enfants



S’appuyant sur les éducateurs spécialisés et assistants sociaux de la DSFE, les organisateurs ont invité en priorité différents centres d’accueil et centres médico-sociaux, mais aussi les communes et associations de quartier. Aurélia, de l’UT-FSCF, était de la partie. L’organisme qui compte trois centres, deux à Paea et un à Pirae, a assuré le transport de 191 enfants. “Cela nous permet de leur offrir autre chose !”, s’est-elle réjouie.



Fetia, 5 ans et demi, et sa grand-mère Claude



Ils ont profité de la journée “par hasard”. Venus au parc Paofai pour jouer, ils ont été heureux de pouvoir participer aux activités. “Mon petit-fils Fetia a tenu absolument à se faire maquiller, il a été patient puisqu’il a fallu attendre plus d’une heure !”, raconte Claude qui salue l’initiative. Fetia, ravi, a finalement obtenu son serpent cobra.



Anuhea, 9 ans, Tehere, 12 ans, et Kohumoetini, 4 ans.



Les trois amies ont profité d’un atelier cuisine. Elles ont passé la journée au parc Paofai, “c’est très vivant et vraiment joyeux”.



Heitiare et Teareitua



Elles ont participé à la journée en tant qu’accompagnatrices et n’ont pas hésité à en profiter. Elles ont immortalisé leur passage au stand photobooth. Résidant à Toahotu et Papara, elles ont fait le chemin jusqu’au parc Paofai. “Ce qui est bien, c’est qu’une place a été faite aux personnes handicapées.”





