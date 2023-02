Le Musée de Tahiti et des Îles gratuit pour les associations culturelles et artisanales

Tahiti, le 1er février 2023 - Le Musée de Tahiti et des Îles –Te Fare Manaha, qui prépare actuellement sa réouverture au public prévue le 4 mars 2023, a souhaité rendre accessible l’entrée gratuitement pour les associations culturelles ou artisanales afin de “faciliter l’accessibilité au patrimoine pour tous”.



Le 4 mars prochain, le Musée de Tahiti et des Îles –Te Fare Manaha rouvrira ses portes au terme de quatre ans de travaux. Afin de faciliter l’accessibilité au patrimoine pour tous, le conseil d’administration de l’établissement a souhaité rendre accessible l’entrée gratuitement pour les associations culturelles ou artisanales. Tel que le précise la présidence dans le compte-rendu du conseil des ministres diffusé mercredi, cette disposition sera mise en œuvre pour la première année d’ouverture, sous réserve de réservations préalables, les mardis, et pour des groupes de 20 personnes maximum. Cette mesure “vise ainsi à permettre aux acteurs culturels de découvrir les collections exposées, et notamment les pièces prêtées par les institutions parisiennes et anglaises.”



Notons par ailleurs que l’accès à la salle d’exposition restera gratuit pour les moins de dix-huit ans et pour les scolaires et leurs accompagnants. Enfin, les audio-guides en reo tahiti seront également mis à disposition du public gratuitement. Toutes ces mesures ont été “actées par le conseil des ministres et seront donc appliquées dès la réouverture de l’établissement”. Les établissements scolaires peuvent d’ores et déjà réserver leurs visites en ligne via le site internet de l’établissement.



Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 1 Février 2023